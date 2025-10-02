Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však opět zrušil úřad, nyní již pravomocně.
Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, který napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti, které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým antimonopolní úřad výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.
DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu. Poté následovaly další podněty na úřad, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.
Sdružení PVM také u antimonopolního úřadu napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.
Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.