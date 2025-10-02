Domácí

Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pražský dopravní podnik znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Ve čtvrtek o tom informoval server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. Mluvčí podniku Daniel Šabík sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Archivní foto prohlídky ražeb a infocentra prvního úseku metra D.
Archivní foto prohlídky ražeb a infocentra prvního úseku metra D. | Foto: Jakub Plíhal

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však opět zrušil úřad, nyní již pravomocně.

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.

Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, který napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti, které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým antimonopolní úřad výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.

Související

Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Základní škola Partizánská Česká Lípa, Chytré Česko, výuka, žáci, studenti, učitelé, vzdělávání

DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu. Poté následovaly další podněty na úřad, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.

Sdružení PVM také u antimonopolního úřadu napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

 
Mohlo by vás zajímat

Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů

"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů
4:09

Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Rodí se méně, ale školy i školky jsou přeplněné. Tady kvetou paradoxy Liberecka

Rodí se méně, ale školy i školky jsou přeplněné. Tady kvetou paradoxy Liberecka
domácí Aktuálně.cz Obsah metro stavba Subterra Česko Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

ŽIVĚ
Rusko úspěšně válčí, Kyjev by měl žádat o mír, tvrdil prezident Putin v Soči

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 50 minutami
Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze.
před 1 hodinou
Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Plzeň divočinu zvládla. V prvním zápase bez Koubka přejela Malmö 3:0

Fotbalisté Plzně vyhráli ve 2. kole Evropské ligy nad Malmö 3:0 a vítězně zvládli první zápas po trenérské změně. Góly dali Vydra, Durosinmi a Spáčil.
před 1 hodinou
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

ŽIVĚ
Sparta - Shamrock 2:0. Letenští zlomili odpor soupeře, před pauzou zvyšuje Suchomel

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Shamrockem Rovers.
před 2 hodinami
Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Druhou část metra D má opět stavět Subterra, dopravní podnik ji znovu vybral

Mluvčí podniku Daniel Šabík sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Aktualizováno před 2 hodinami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 2 hodinami
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

ŽIVĚ
Superduel online: Babiš nečekaně souhlasil s Fialou. Shodli se na největším riziku

Klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem jsme sledovali v online reportáži.
Další zprávy