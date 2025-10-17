Domácí

Dříve nevídané. Babiš dopřál sluchu lidem, pro které dosud neměl dobrého slova

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dával před volbami najevo, že ekologické organizace nepatří k těm skupinám, které by měly jeho sympatie. Naopak je často kritizoval s tím, že jeho hnutí a vláda budou životní prostředí chránit úplně jinak než končící vláda Petra Fialy (ODS). Aktuálně.cz bylo u toho, když Babiš v pátek přijal "nenáviděné" ekology, aby si vyslechl jejich kritiku Petra Macinky (Motoristé).
Vidět ekology v "baráku" Andreje Babiše není opravdu obvyklé, je to naopak velmi výjimečné. Přestože se v pátek ráno objevily v centrále ANO hned vedle budovy Babišova Agrofertu na pražském Chodově. Seděli v "jeho" kavárně dlouho před plánovaným setkáním, aby se krátce před devátou zvedli a vyšli do poschodí - do jeho kanceláře. 

Právě tam je pozval, protože si chtěl vyslechnout jejich ostrou kritiku vůči Petru Macinkovi. Předsedovi Motoristů sobě, muži, který je pro Babiše klíčový muž, protože předseda ANO potřebuje Motoristy ve vládě, aby mohl vytvořit svou vládu. Teď má ale s Macinkou problém, podle řady informací by měl být ministrem životního prostředí, což se řadě ekologických organizací nelíbí.

"Ať je pan Macinka ve vládě, ale ne ve funkci ministra životního prostředí. Když jsme si dělali před volbami analýzu volebních programů, tak nám vyšlo, že Motoristé ze všech stran mají nejvíce protizelený program. Motoristé ten resort nemůžou ideově zvládnout," upozorňovala těsně před jednáním Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu, který sdružuje několik ekologických organizací. Celá řada z nich odeslala už dříve Babišovi otevřený dopis, kde vypsaly, proč Macinku a Motoristy na konkrétním ministerském postu nechtějí.  

Samotné jednání trvalo více než hodinu, ekologové při odchodu nepůsobili nijak spokojeně, natož nadšeně. Přesto přiznávali, že je přinejmenším potěšila Babišova snaha je vyslechnout. "Určitě. My jsme mu na začátku poděkovali, že jsme se sešli. O tu komunikaci stojíme, chceme, aby to nebyla posledních schůzka," sdělila Aktuálně.cz Kolínská, která ocenila i to, že se jednání účastnil také exministr životního prostředí za ANO Richard Brabec.

Ten sice v minulosti získal antiekologickou cenu Ropák roku, ale zároveň ekologové tvrdili, že se za jeho úřadování podařilo několik věcí ve prospěch životního prostředí. "Zkušenost s panem ministrem Brabcem byla taková, že je možná věcná debata. Na některých věcech jsme se shodli, na některých neshodli. Ale byla tam možnost věcné debaty," podotkla v pátek Kolínská. 

Mnoho dalšího toho neřekla, odkazovala na pozdější tiskovou zprávu a také na nedělní demonstraci ekologů právě proti Macinkovi a Motoristům. V tiskové zprávě ekologové napsali, že hrozba v podobě Macinky trvá. "Dnešní jednání delegace ekologických organizací s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem přineslo znepokojivé signály o budoucím směřování českého životního prostředí," stojí ve zprávě, kde je ale i jedna pozitivní zmínka o Babišovi. "Premiér projevil pochopení pro ochranu přírody," napsali. Ovšem s tím, že zároveň naznačil, že ministerstvo životního prostředí pravděpodobně povede zástupce strany Motoristé sobě.​

Samotný Andrej Babiš po jednání nevyšel, ale když měl o necelé dvě hodiny později tiskovou konferenci na jiné téma, tak se k setkání s ekology vyjádřil. Jejich požadavek na to, aby Macinka ani nikdo jiný od Motoristů nevedl životní prostředí sice označil za nesmyslný, ale zároveň o nich mluvil pozitivněji než dříve.

"Na jednání byla šéfka organizace pro svobodu zvířat, byla tam také jedna influencerka, která je sympatická, takže nemám (se zástupci ekologů - pozn. redakce) s nimi problém, velice dlouho a vstřícně jsme s nimi jednali, původně jsem měli hodinu a nakonec jsme s nimi jednali hodinu a půl, zajímala nás jejich pozice, jak to vidí, takže za mě to bylo velice pozitivní z naší strany," pochvaloval si Babiš a dodal, že je připraven se s nimi případně opět setkat. 

Exministr životního prostředí Richard Brabec při příchodu na jednání s ekology u Andreje Babiše.
Exministr životního prostředí Richard Brabec při příchodu na jednání s ekology u Andreje Babiše. | Foto: Radek Bartoníček

Zároveň prozradil, že na jednání ukázal titulky novin a webů v době, kdy nastupoval na ministerstvo Brabec a ekologové proti němu rovněž vystupovali. "Tehdy se stal ministrem jako bývalý ředitel chemičky. A nakonec to dopadlo dobře," prohlásil Babiš, který naznačil, že podobně to může nakonec dopadnout i s Macinkou.

Šéf Motoristů se vyjádřil k poslednímu dění pro Českou televizi, kdy tvrdil, že on rozhodně nebude životnímu prostředí škodit. "Naznačování, že my bychom chtěli dopustit nějaké bezuzdné ničení přírody, to je opravdu alarmismus. Alarmismus, který se nezakládá vůbec na jakékoli realitě," uvedl. Dal přitom najevo nelibost nad tím, že ekologické organizace a vědci proti němu brojí. Nedělní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky demokratických voleb.

 
Další zprávy