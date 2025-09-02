Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec

Emisní povolenka je podle hosta Matyáše Zrna zkrátka uhlíkovou daní. "Pokud k tomu tak přistoupíme, tak si můžeme nastavit i nějakou sazbu, která by nevytvářela tak silné pnutí a rozevírání sociálních nůžek," myslí si.
Král upozorňuje, že česká energetická soustava nikdy nebyla připravena k tomu, aby se na hraničních hvozdech stavěly větrné elektrárny a fotovoltaika. "Ta soustava byla robustní a centralizovaná k velkým zdrojům a to bychom měli zachovat," dodává a varuje před přeformátováním, které by znamenalo až 500miliardové náklady.
Jako reálná dopadová studie nám prý v tomto ohledu může posloužit Německo. "Škrtlo si jádro, nechalo uhlí a nějaké kapacitní mechanismy a masivně investovalo do takzvaných obnovitelných zdrojů. Vyvolalo to cirka čtyřnásobné navýšení distribučních nákladů. A to je za mě strašně nebezpečná situace," říká.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:30 Opravdu vláda nezavede nové emisní povolenky na topení a dopravu? Proč se ETS (systém obchodování s emisemi) řeší až teď, když už v Evropské unii funguje léta?
05:30-10:09 Jsou odpovědní Babiš i Fiala? Co jsou základní problémy Green Dealu a jaké řešení nabízí Česká republika? Jak zlepšit situaci se zateplenými domy, jejichž majitelé nedosáhnou na dotace ani úvěry?
10:09-16:06 Proč ještě není schválený sociálně klimatický plán? Je Green Deal ideologie přerozdělování? Co může ČR dělat v rámci unijních limitů a jak nastavit energetický mix?
16:06-21:12 Kdo zaplatí posílení distribuce obnovitelných zdrojů? Neprohlubujeme sociální rozdíly? Jak se dá dálkové teplo "oduhlíkovat"?
21:12-27:23 Proč vláda sociálně klimatický plán nepředložila v termínu? Kolik stojí tepelné čerpadlo a zateplení pro běžný rodinný dům? Jaká je cesta pro ty, kteří nezvládnou snížit energetickou náročnost ani s dotacemi?
27:23-31:14 Budou platit výjimky? A co možnost topení dřevem nebo biomasou? Má ještě Česká republika možnost něco změnit?