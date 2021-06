Doufám, že zdechneš. Moderátorka se zastala obětí a stala se terčem útoku na sítích

Aféra kolem bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, kterého již několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku a nedobrovolného sexu dále rezonuje. Anonymní uživatel sociální sítě slovně napadl moderátorku České televize Lindu Bartošovou v reakci na její komentář, který poskytla pro Aktuálně.cz. Mimo jiné v něm uvedla, že se sama potýká s obtěžováním po internetu i sexistickými komentáři mimo něj.

"Feri byl nejlepší a kvůli lidem, jako jste vy, musel jít do hajzlu," napsal anonymní pisatel. "Doufám, že jste teď šťastná - to vám feministkám přece dělá radost, když můžete potopit úspěšného muže, nebo ne?" uvedl anonymní uživatel ve zprávě pro moderátorku a nevynechal vulgární výrazy. Zprávu o internetovém útoku přinesl server Idnes.cz.

Fajn lidé mezi námi

aneb proč o tuhle “pozornost” opravdu nikdo nestojí. A proč můžou být obavy z reakcí kohokoliv v jakémkoliv příběhu na místě. (samozřejmě tento milý pán není sám.) pic.twitter.com/k9zD8n0TGu — Linda Bartošová (@lindabartos) June 10, 2021

Reagoval tak na komentář Bartošové na Aktuálně.cz, ve kterém poukázala na každodenní nepříjemné a sexistické situace, do kterých se ženy v českém prostředí napříč profesemi dostávají.

Kromě toho uvedla také několik případů ze své praxe, které ji samotnou obtěžují. Mezi nimi Bartošová vyjmenovala příklady nevhodných komentářů, které se jí od mužů dostávají: "No jo, další hezká mluvící hlava", "Dejte tam Lindu, ať se máme na co koukat" nebo "Hele, Barbie má výročí, tak to dáme napsat Lindě".

V komentáři moderátorka také popisuje, jaké dopady tyto poznámky měly a vysvětluje proč obdobné komentáře nemají v dnešní společnosti místo. Bartošová ve svém textu navrhla, jak podobným problémům čelit. Důležité je podle ní ctít presumpci neviny ohrožovaných osob, nastavovat jasné hranice, přenastavovat zažité vzorce a nebanalizovat citlivost druhých.