Zemana zatrhli, politici z ODS nevadí, zlobí se studenti, kteří vypískali Fialu

Vystoupení premiéra Petra Fialy na brněnské fakultě sociálních studií byla kampaň a na univerzitu nepatří, tvrdí studenti, kteří pondělní debatu narušili. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětlují, proč se do protestu pustili. Fakulta podle nich uplatňuje dvojí metr, když v minulosti nedovolila vystoupit Miloši Zemanovi, zatímco předseda vlády před volbami prostor dostal.

Pondělní debata premiéra Petra Fialy (ODS) se studenty brněnské Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity vydržela v poklidu zhruba půl hodiny. Poté ji narušila skupinka protestujících. Předsedu vlády vypískali a přehlušili skandováním hesel jako "Fialo, FSS už není tvoje!". Akci totiž považovali vzhledem k blížícím se volbám za politickou kampaň, která podle nich na akademickou půdu nepatří.

Děkuji studentům FSS MU za pozvání a velkou účast na diskusi.



Ano, demokracie je diskuse. Jsem rád, že jsme ji nakonec mohli vést, i když tomu chvíli bránili propalestinští demonstranti.



Hodnota názoru se ale neměří křikem ani tím, že bráním druhému mluvit, ale jeho… pic.twitter.com/YfYcnX5tO2 — Petr Fiala (@P_Fiala) March 17, 2025

Šéf vlády se po besedě pořádané studentským spolkem na demonstrující obořil v jinak děkovném příspěvku na síti X. Označil je za křičící propalestinské aktivisty, kteří bránili druhým mluvit a tím blokovali debatu. Diskuse přitom, jak Petr Fiala v příspěvku také uvedl, znamená demokracii.

Studenti ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítají mluvit o debatě s premiérem jako o férové diskusi. Vadí jim, že neměl oponenta, i to, že debatu namísto zkušeného moderátora vedl student ze spolku, který akci organizoval. "Další problém je dvojí metr, kdy fakulta v minulosti odmítla debatu s Milošem Zemanem, ale u ODS, která má blízké vazby na vedení i vyučující, se chová shovívavěji," tvrdí dva z organizátorů protestu, studentka evropských studií Eliška a Josef, který studuje veřejnou a sociální politiku.

Proč jste se rozhodli narušit debatu s premiérem Fialou na fakultě?

Eliška: Přišli jsme protestovat, protože jsme přesvědčení, že na akademickou půdu nepatří politická propagace. Debata byla koncipovaná tak, že premiér neměl oponenta, a moderátor nedokázal zajistit, aby k politické kampani nedošlo. Akce proběhla půl roku před volbami a Petr Fiala měl prostor se chválit a hovořit ke studujícím bez odborného oponenta nebo fact-checkingu. Diskuse navíc ani nevycházela z odbornosti profesora Fialy jakožto politologa, ale z jeho pozice předsedy vlády. Podle nás tak šlo o politickou, nikoliv informační nebo odbornou akci.

Vadí nám také dvojí metr uplatňovaný na politiky. Fakulta v minulosti zamezila před prezidentskými volbami vystoupení Miloše Zemana, ale s politiky ODS jedná shovívavěji. Dále chceme upozornit na střet zájmů děkana fakulty (Stanislava Balíka - pozn. red.), který je senátorem v klubu ODS a TOP 09 a blízkým přítelem premiéra. Podobně i na rektorátu působí lidé blízcí Petru Fialovi, naši vyučující píší pro Pravý břeh (konzervativní think-tank Petra Fialy . pozn. red.) Pokud má fakulta tento střet zájmů, měla celou situaci lépe ošetřit.

Petr Fiala je ale spoluzakladatelem fakulty a profesorem politologie. Navíc vzhledem k dění posledních týdnů, především co se války na Ukrajině a působení Donalda Trumpa týče, se možnost diskutovat s premiérem zdá jako zajímavá příležitost pro studující. Nepovažujete to za dostatečné zdůvodnění debaty?

Josef: Debata mohla být v jiném formátu zajímavá. Jenže byla nastavená tak, že premiérovi umožňovala vést monology, ve kterých mohl promovat svou práci a názory. Moderátor zřejmě nebyl plně nestranný. Hned v první otázce se zeptal Petra Fialy, jestli se považuje za superpremiéra. Následná diskuse byla diskusí nanejvýš v uvozovkách. Každý student dostal maximálně dvě minuty na otázku a předseda vlády poté mohl patnáct minut odpovídat v monologu, který nebyl nijak moderovaný.

Eliška: Navíc nejde o ojedinělý případ. Premiér poslední dobou objíždí i gymnázia. Univerzita mohla zajistit, aby akci vedl zkušený a nestranný moderátor, a ne student, který se samozřejmě premiérovi nerovná ve zkušenostech ani autoritě. Navíc měl být přítomný oponent, a to nemusí být jen pan Babiš, kterého pořadatelé sice oslovili, ale nezúčastnil se. Nemuselo jít ani o jiné politiky, ale třeba o odborníky, na jejichž oslovení univerzita má prostředky.

Premiér Fiala po debatě zveřejnil příspěvek, v němž vás nařkl, že jste bránili diskusi a že hodnota názoru se neměří křikem. Jak si berete jeho slova?

Eliška: Jak jsme řekli premiérovi už na místě: nepřišli jsme debatovat, přišli jsme protestovat. Formát diskuse pro nás nebyl přijatelný. Proto jsme besedu narušili a proto se vymezujeme proti útoku Fialy a jeho podporovatelů. Říkají nám, že nemáme co křičet. Dokud nekřičíme, nejsme slyšet. Jinak to nešlo. Byli jsme postaveni do znevýhodněné pozice, kdy za námi nestála žádná autorita, nikdo, kdo mohl konfrontovat vyjádření premiéra a mohl debatu korigovat. Dobře to bylo vidět, když jedna ze studentek položila otázku premiérovi třikrát. Odpovědi se pokaždé vyhnul, a nakonec ji utnul s tím, že to, že neodpověděl, je pouze její názor, a dál debatovat nebude. Moderátor nijak nereagoval. Proto jsme o debatu neměli zájem.

Josef: Hlavně odmítáme, že bychom byli agresivní. Lidé od nás pokládali otázky. Ano, narušili jsme debatu, ale dělali jsme to civilizovaně, naopak z davu jsme schytali řadu nadávek. Jeden z účastníků se nám pokusil vytrhnout a roztrhat transparent. Nebyli jsme ti, kdo se choval vulgárně.

Nejsme propalestinští aktivisté, postoj vlády se nám ale nelíbí

Nezvedli jste ale jen téma politické neutrality na akademické půdě. V transparentech jste odkazovali také na válku v Izraeli, podle vás asociální politiku vlády nebo odebírání plynu z Ruska. Proč jste zahrnuli i tato témata?

Josef: Primární byla politická neutralita na akademické půdě. Chtěli jsme ale také přinést další názory, abychom oslovili co nejvíc lidí. Volili jsme témata, která nám osobně přijdou důležitá, a zároveň jsme se obávali, že nezazní.

Eliška: Událost byla rámovaná jako debata o světové politice, proto Palestina. Podobně klimatická politika je velmi důležitá pro světové dění, moc se o ní ale nemluvilo. Chtěli jsme zároveň upozornit na klesající životní úroveň v Česku i podporu Donalda Trumpa, která zaznívá z ODS.

Po protestu jste, zřejmě kvůli transparentu o "vraždění dětí", rychle získali nálepku propalestinských aktivistů. Považujete se za ně?

Eliška: Protest neměl být rámovaný tématem Palestiny. To byl jen jeden z bodů, které jsme přednesli. Hlavní byla politická neutralita. Mluvit o nás jako o propalestinských aktivistech je faul. Je to označení, které nás v Česku vykresluje v určitém světle. My jsme ale primárně proti Fialovi na FSS. Zároveň ale ano, stavíme se i proti postoji vlády vůči Palestině a Izraeli.

Mluvíte o selhání fakulty při organizaci, o propojení konkrétních lidí s ODS. Chystáte se podnikat další kroky?

Eliška: Nejde o první odpor na FSS. Loni proběhla silně tendenční a nekritická debata s názvem Tvoje jméno je Izrael, zaštítěná filozofickou fakultou a FSS, na kterou studenti reagovali uspořádáním vlastního třídenního edukačního cyklu. Po zvolení děkana Balíka do Senátu také proběhla demonstrace, stejně jako proti přednášce Mirka Topolánka, bývalého premiéra za ODS. Do budoucna zatím neplánujeme větší akce, ale přemýšlíme, jak reagovat na problémy fakulty. Chtěli bychom, aby se studenti častěji ozývali, i když je to proti lidem v pozicích moci a s autoritou obtížné. Přitom by to mělo být normální.

Josef: Neděláme to pro mediální pozornost. Chceme hlavně upozornit spolužactvo na problémy, které na fakultě vnímáme, a podle nás se dostatečně neřeší. Je důležité zajistit pluralitu názorů, což v tomto případě i v minulosti FSS nezvládla.

