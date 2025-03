Nervozita v koalici Spolu kvůli Babišovi. Je potřeba obrovská kampaň, vyzývá Kuba

Až 37 procent pro ANO v některých průzkumech veřejného mínění straší stále více politiků koalice Spolu. Premiér Petr Fiala (ODS) sice uklidňuje, že do voleb je daleko a Spolu vyhraje, Aktuálně.cz ale ví o stále více pochybovačích z řad politiků. K nim se nyní přidal i hejtman za ODS Martin Kuba. On i další naléhají na špičky koalice, aby začaly s kampaní, protože šéf ANO Andrej Babiš jede naplno.

"Byl bych blázen, kdybych říkal, že mě to nechává úplně chladným," přiznává lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, když přijde řeč na velký náskok hnutí ANO v průzkumech veřejného mínění. V koalici Spolu, kterou tvoří ještě ODS a TOP 09, není zdaleka jediný, kdo silně prožívá předvolební dění, které se pro koalici nevyvíjí dobře. S každým dalším měsícem se vládním stranám zkracuje šance na to, aby je po podzimních volbách nevystřídal u moci šéf ANO Babiš se svými spojenci.

Zatímco Babiš objíždí ve velkém Moravskoslezský kraj, kde bude lídrem, a k tomu ANO rozjelo viditelný billboardový vizuál se slovními útoky na vládní politiky, u Spolu žádná výraznější kampaň vidět není. Když nedávno premiér a předseda ODS Petr Fiala debatoval online se stovkami členů občanských demokratů, zaznívaly podle informací Aktuálně.cz mimo jiné dotazy, kdy vlastně předvolební akce začnou.

"Bylo cítit, že členové jsou ze současné situace nervózní. Premiér je musel uklidňovat, že také rozjedeme kampaň a určitě budeme dělat vše pro úspěch ve volbách," řekl jeden z účastníků této debaty s tím, že rozpoložení členské základny ODS mělo i jeden pozitivní výsledek. "Bylo vidět, že členové se chtějí kampaně účastnit, mají chuť se do ní pustit, což je povzbuzující," uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Obavy neskrývá ani nejúspěšnější komunální politik ODS, jihočeský hejtman Martin Kuba, který je právě kvůli velkému náskoku ANO v průzkumech skeptický k výsledku voleb. "Je dobré si přiznat, že pokud zůstává Spolu za ANO o víc než polovinu hlasů, tak bude mít obrovský problém, aby tento náskok dotáhlo. A rozhodně se to nedá vyřešit nějakými lacinými sliby 'my vyhrajeme, to bude v pohodě'. Pokud někdo uvažuje, že by šlo hnutí ANO ohrozit, což já považuji za hodně nepravděpodobné, tak je třeba odvést obrovskou volební kampaň," upozorňuje Kuba.

I když hejtman se přímo nezmínil o Petru Fialovi, je zřejmé, že narážel především na něj. Premiér totiž opakovaně reaguje na náskok ANO slovy o tom, že nadále věří ve volební vítězství, že do voleb je ještě daleko nebo že je předčasné nyní spouštět větší kampaň.

Nemám rád ty řeči, když politici bagatelizují průzkumy. Jasně, že jsou důležitý a když jsou kvalitní dost vám toho řeknou. Proč si to myslim? A jak se chovaly průzkumy u nás před krajskýma volbama, ve kterých jsme ziskali 47,5%? pic.twitter.com/825trUNVEE — Martin Kuba (@Kuba_Martin) March 11, 2025

Nevýhodou Fialy je to, že i kdyby chtěl, nemá zdaleka tolik času jezdit za voliči jako Babiš. Zaměstnává ho spoustu věcí, které souvisejí s postem předsedy vlády. Ve zdánlivě volném čase jezdí občas po firmách, debatuje na školách a poskytuje i poměrně dost rozhovorů. Zejména se ale snaží ukázat, že on a jeho vláda myslí mnohem více na bezpečnost země, než Babiš.

Jezdím víc než Babiš, tvrdí Martin Kupka z ODS

Když se Aktuálně.cz zeptalo místopředsedy ODS a ministra dopravy Martina Kupky, zda není Spolu v kampani příliš pasivní, odmítl to a naopak tvrdil, že jezdí za voliči minimálně tak jako Babiš. Nebo ještě víc.

"Jedu naplno, setkávám se s podnikateli i s lidmi na ulicích, vysvětluji například to, jak investujeme do dopravní infrastruktury, nebo co pro naši zemi znamená konflikt na Ukrajině. Věnuji opravdu hodně času tomu, abych mluvil s lidmi," ujišťuje Kupka a jmenuje místa, kde byl v posledních dnech - Rakovník, Votice, Ústí nad Orlicí.

Kupka občas vystupuje společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), který sdělil, že už odstartoval intenzivní kampaň, aniž by čekal na oficiální start té Spolu.

"Já na nic nečekám, jedu naplno. Kromě akcí s Martinem Kupkou dělám každý týden otevřené besedy pro širokou veřejnost na Olomoucku, kam chodí poměrně velké množství lidí. Občas dělám takové besedy i v jiných krajích, abych podpořil jiné kandidáty, kteří třeba nejsou tak známí. Teď to všechno ještě zintenzivním," tvrdí.

2:10 Aktuálně.cz zajímalo, co místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka říká na velkou předvolební kampaň šéfa ANO Andreje Babiše. | Video: Radek Bartoníček

Podle svých slov burcuje spolustraníky v poslaneckém klubu i kandidáty do voleb, aby stejně jako on nečekali na žádné oficiální zahájení. Všude je vyzývám: 'Už na nic nečekejte, už to jezděte, dělejte, komunikujte, buďte aktivní na sociálních sítích.' Bohužel nás ministry zdržuje ve sněmovně Andrej Babiš, který mluví u mikrofonu několik hodin a dělá si kampaň tam, my pak musíme kvůli tomu jednat po večerech," říká Jurečka.

Podle jednoho z politiků koalice Spolu, který si nepřál být jmenovaný, se start kampaně zpozdil kvůli nečekaně dlouhým jednáním o kandidátkách Spolu. "ODS se snaží mít ještě lepší postavení svých kandidátů než před čtyřmi lety. Odhaduji ale, že do konce března by už měly hotové návrhy kandidátek schválit vedení stran a kampaň se rozjede," popisuje. ODS bude mít patrně lídry ve všech krajích s výjimkou tří. Ústeckou kandidátku by měl vést Michal Kučera (TOP 09), olomouckou lidovec Jurečka a pardubickou předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Koalice v těchto dnech zatím pouze vyvěsila první billboardy a letáky. Na řadě z nich je premiér Fiala s tématem, s nimž dosud byly spojované jiné strany. "Urychlíme vyhošťování nelegálních migrantů" nebo "Posílíme ochranu hranic", slibuje předseda vlády a lídr Spolu.