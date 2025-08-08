Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce

Na lýtko si navlečte kompresní punčochu a dopřejte si hodně vody. Letenku si taky kupte tak, abyste seděli u uličky. Můžete se díky tomu občas projít a udělat pár svižných dřepů, radí všem starším kuřákům s kily navíc šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
"Předejdete tak cestovní trombóze - tedy krevní sraženině, která vám může ucpat cévy a způsobit až smrtelnou plicní embolii," říká.
Pokud už někdo trombózu zažil, může mu jeho lékař před cestou předepsat i nízkomolekulární heparin ve speciálně upravených injekcích. Ten se pak aplikuje dvě až čtyři hodiny před odletem.
Čtyři hodiny v letadle zvednou riziko čtyřikrát
Vyplatí se to. V celé Evropě se totiž tromboembolická nemoc a její komplikace objeví až u 1,5 milionu lidí ročně. Vyplývá to ze zprávy Evropské federace interní medicíny.
Dvě třetiny pacientů postihne "jen" akutní žilní trombóza, zbylou třetinu ohrozí nebezpečná plicní embolie. Půl milionu lidí na její následky zemře. To je víc úmrtí, než kolik způsobí rakovina prsu, dopravní nehody a AIDS dohromady. Přes devadesát procent těchto případů navíc přijde bez jakéhokoliv předchozího varování.
Vůbec nejčastěji se tento problém objeví právě při dlouhém cestování na dovolenou - stačí strávit čtyři hodiny v letadle a riziko trombózy se zvedne dokonce čtyřnásobně, popisuje studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) publikovaná loni v Yellow Book. K hlavním příčinám patří nedostatek pohybu, stlačení žil dolních končetin a dehydratace.
Na co si ještě dát pozor? Kdo by si měl vzít rady lékařů obzvlášť k srdci? A jak poznat, že nás postihla hluboká žilní trombóza? To se dozvíte od lékaře Petra Šonky v dalším díle videoseriálu Doktore, poraďte!