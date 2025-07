Doktore, poraďte! Jak správně vytáhnout klíště?

Stačí, aby se do člověka zakouslo infikované klíště, a může být zle. Borrelióza i encefalitida totiž mívají i doživotní následky - napadnou centrální nervový systém a přerostou třeba v zánět mozku. Proto je dobré vědět, jak se proti klíšťatům bránit. Třeba jak je vytáhnout. Pár dobrých rad přináší v prvním videu nového seriálu „Doktore, poraďte!“ šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Názorné video představuje, jak správně odstranit klíště a jak ho poté zlikvidovat. Petr Šonka v něm vysvětluje, proč se nemá na parazita sahat holýma rukama nebo proč ho nemačkat. Připomíná taky, kdy je třeba zpozornět a vyrazit raději k lékaři. Nebo komu zaplatí očkování proti klíšťové encefalitidě pojišťovna.

Česko - nejzamořenější země Evropy

Vyplatí se to. Česko je totiž - pokud jde o infekce z klíšťat - jednou z nejzamořenějších zemí Evropy. Ročně se tu touto infekcí nakazí 500 až 800 lidí, což je zhruba šestina celoevropské statistiky. Podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj už jsou na tom hůř jen Litva, Estonsko a Švédsko.

Na to, aby se klíšťová encefalitida přenesla ze sajícího parazita na člověka, přitom stačí jen pár desítek minut. První příznaky se pak objeví zhruba za týden či dva. "Začíná to jako banální chřipkovité onemocnění, ale v další fázi přicházejí neurologické příznaky, které můžou vyústit až v závažnější poškození mozku. Můžou skončit i některými formami obrny a dalšími komplikacemi," popisuje lékař Petr Šonka.

Pacienta během nemoci sužují silné bolesti hlavy, horečky a závratě. Vyskytnout se může i zvracení či otok mozku. Léčba nemoci přitom neexistuje, zdravotníci dokážou jen tlumit uvedené příznaky.

Než propukne, mohou uplynout měsíce

Klíště může člověku předat i lymeskou borreliózu. "Toto onemocnění je častější, těch případů bývá až 15 tisíc za rok," říká Petr Šonka. Infekce obyčejně propuká jen několik dní poté, co se klíště zakousne do člověka, v některých případech to ale může trvat mnohem déle. Někdy i měsíce či roky.

K nejčastějším příznakům patří horečka, bolesti hlavy a únava. Pokud se ale infekce neléčí, může napadnout centrální nervový systém a způsobit záněty nervů. Někdy i jejich obrnu. Přerůst může i v zánět mozkových blan a mozku. Lymeská borrelióza občas postihuje i klouby, srdce či oči.

Lékaři proti této infekci nasazují antibiotika. Očkování proti lymeské borrelióze už sice existuje, v Evropské unii ale není prozatím dostupné.