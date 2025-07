Doktore, poraďte: Jak se správně očkovat. "Žlutou zimnici hlídá vakcinační komando"

Nepodceňujte očkování, zvlášť pokud se chystáte do exotických zemí, radí lidem šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Některé vakcíny totiž můžou zachránit nejenom dovolenou, ale i holý život. Které to jsou? Podívejte se na další díl videoseriálu Aktuálně.cz "Doktore, poraďte!".

Dobře si pohlídejte, jaká očkování na své cesty po cizině potřebujete. Jinak se vám to nemusí vyplatit, radí šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Třeba on sám málem dostal dvojitou dávku vakcíny proti žluté zimnici, když na brazilských hranicích dlouho lovil v batohu mezinárodní očkovací průkaz. "Očkovací komando by mě bez milosti naočkovalo znovu," vzpomíná s úsměvem na studentská léta. Vakcinace proti žluté zimnici je tam totiž povinná.

Další očkování sice lidem nikdo nenutí, Šonka je přesto vřele doporučuje. Platí to především u smrtelné vztekliny, proti které stále neexistuje účinná léčba. Dovolená bez takového očkováni se proto může zvrhnout v tragédii.

"Pokud tedy jedete do zemí, kde se volně pohybují smečky psů, je dobré toto očkování zvážit. Pokousání psem je totiž poměrně častá nepříjemnost," říká.

Na cesty doporučuje i vakcínu proti žloutenkám - především typu A a B. Hodí se podle něj hlavně pro výlety na Balkán. Ale nejenom tam, lidé ho využijí i v Česku. "Protože poslední epidemii žloutenky jsme tady měli asi před rokem nebo před dvěma," připomíná lékař.

Doplňuje, že na ochranu by měli lidé myslet s dostatečným předstihem - ideálně už osm týdnů před cestou. "Některé vakcíny je totiž třeba podat víckrát než jednou," vysvětluje. Jinak se v těle nestihne vytvořit potřebná imunita. S naplánováním lidem pomůže buď jejich praktický lékař, nebo centrum cestovní medicíny. Vezme v úvahu nejenom destinaci, do které se lidé chystají, ale i roční období a druh zamýšlené aktivity.