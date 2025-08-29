Domácí

Jak se dá poznat infarkt. Občas může mít úplně netypický průběh

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 2 hodinami
Čechy zabíjí bůček a cigarety. Ukazují to data Eurostatu, podle nichž se Česko stále drží v první desítce zemí, kde se umírá hlavně na srdeční choroby. Podle posledních dat vezmou tyto nemoci život více než 40 tisícům místních obyvatel ročně. Jsou taky jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé skončí v nemocnicích - tvoří pětinu všech hospitalizací. Jak člověk pozná například infarkt?
Doktore, poraďte! - infarkt | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

"Pro infarkt je typická svíravá bolest na hrudi," říká šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Pacienti ji často popisují tak, že je pálilo a svíralo za hrudní kostí. "Bolest se může šířit i dalšími směry, může vyzařovat třeba do levé ruky, do zad nebo do čelisti," doplňuje Šonka. Občas ji doprovází dušnost, potí se a je úzkostný. 

Ale pozor, podle lékařů to platí hlavně u mužů. Ženy často prožívají infarkt jinak. Kromě klasických příznaků se o ně mohou pokoušet třeba bolesti zad.

Objevit se může i nevolnost či nevysvětlitelná únava. Část žen se potýká rovněž s bolestí břicha, kterou zamění za něco úplně jiného. Třeba za pálení žáhy či žaludeční vřed. Tyto problémy si přitom většina lidí s infarktem nespojí.

To je podle lékařů hlavním důvodem, proč se části žen nedostane pomoci včas. Neodhadnou zkrátka, že u nich propukla příhoda, která může dopadnout i fatálně. Místo toho své problémy zlehčují.

Šetřete se solí

Proč se příznaky u žen a mužů liší, nedokážou lékaři vysvětlit. Podle některých v tom může hrát roli jiný práh bolesti.

V čem ale mají lékaři jasno, jsou možnosti prevence infarktu. Tedy jak si srdce udržet co nejdéle zdravé. "Je třeba rozhodně nekouřit," opakuje známé pravidlo Petr Šonka.

Důležitý je podle něj samozřejmě i pohyb. "Nemusíte zrovna zvedat činky, ale jízda na kole, jogging nebo pravidelná každodenní procházka jsou dobrá prevence," říká.

Tělu udělá dobře i zdravá a vyvážená strava. Lidé by si měli na talíř servírovat spíš ovoce a zeleninu a šetřit tukem a solí. "Bůček ideálním pokrmem není," říká lékař. Alkohol sice zakázán není, i tady by se ale měli lidé podle Šonky držet při zemi. "Sklenka denně vám neublíží, ale nijak to nepřehánějte," razí praktik. Neměl by se ani šidit spánek.

Zajímá vás, jak naložit s člověkem, který dostal infarkt? Nebo jak ho vůbec nedostat? Pusťte si další díl pravidelného videoseriálu "Doktore, poraďte!"

 
