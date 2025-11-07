Dohodnuto s Němci. Starší leopardy opraví české armádě státní podnik VOP CZ

Pro VOP CZ, které se dosud v opravách těžké vojenské techniky soustředilo především na výrobky východní provenience, jde prý o důležitý posun.
"Pro nás je tato smlouva opět důležitým milníkem, jelikož nás posouvá na nový typ západní techniky. Zároveň díky tomu získáme potřebné know-how v oblasti oprav, které budeme dále rozvíjet a uplatňovat. Se společností Rheinmetall chceme navíc spolupracovat i na dalších projektech v oblasti pozemní techniky," popisuje Vlastimil Navrátil, ředitel VOP CZ.
Ještě do konce letošního roku by první technici státního podniku měli vyrazit na školení do Německa. "Smlouva je uzavřena na sedm let a obsahuje přesný plán, jak se bude rozsah oprav postupně rozšiřovat. Cílem je, aby VOP CZ na konci této doby zvládal kompletní servis tanků, včetně případných modernizací," upřesnil Rostislav Rožnovský, mluvčí státního podniku.
Páteční dohoda mezi Rheinmetallem a VOP CZ navazuje na rámcovou smlouvu, již s německou zbrojovkou letos v srpnu uzavřelo české ministerstvo obrany. Maximální hodnota tohoto sedmiletého kontraktu i s DPH činí celkem 7,5 miliardy korun. Už v létě spolu Rheinmetall a VOP CZ podepsaly předběžnou dohodu, kterou stvrdily právě nyní.
Stroje Leopard 2A4 do české armády přicházejí, aby nahradily kdysi modernizované tanky sovětské konstrukce T-72M4CZ. Osmadvacet leopardů dostala Praha darem od Německa jako poděkování za pomoc napadené Ukrajině. Dalších 14 si jich pak Česko pořídilo před rokem za 4,8 miliardy korun.