Domácí

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Všechny děti si podle nové vyhlášky o školním stravování, která bude platit od příštího školního roku, budou moci donést do jídelny i své obědy. Nebude se to týkat jen dětí se zdravotním omezením, jako je bezlepková dieta nebo cukrovka.  Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má však i své kritiky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jiří Koťátko

Podle ministerstva zdravotnictví byla ale projednána dostatečně, příprava začala před 11 lety.

Některé školy už v současné době dětem konzumovat vlastní jídla umožňují. "V jiných evropských zemích je to úplně standardní. Tato menšina dětí nemá být vylučovaná ze společného stravování," uvedl náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Podle něj je společné stravování pro děti důležité i ze sociálního hlediska.

Související

První prázdniny už za dva měsíce a dlouhé Vánoce. Manuál pro rodiče školáků

Škola

Toho, že si budou děti nosit do školy nezdravé jídlo, které budou jíst v jídelně s ostatními, se neobává. "Pokud se tak bude dít, tak myslím, že to spadá do oblasti pedagogického působení," řekl.

Jídlem ze školních jídelen se podle odborníků stravuje až pětina populace, kromě dětí také zaměstnanci škol, část seniorů a další strávníci, kteří si obědy v jídelnách kupují. "Každý den projdou školním stravováním dva miliony dětí ve věku od dvou do 19 let, které si v tomto období tvoří vztah k jídlu, tedy i ke svému zdraví," uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

V roce 2019 byli Češi v EU mezi pěti nejhoršími zeměmi ve výskytu nadváhy a obezity. Normální váhu má ve 13 letech jen polovina dětí, naopak obézních je zhruba 15 procent. "Pokud se dítě naučí v nízkém věku pít sladké nápoje a přesolovat jídlo, tak se toho zlozvyku v dospělosti špatně zbavuje," dodal ministr.

Související

Nejen změny u maturit. Startuje nový školní rok, co všechno se mění?

Základní škola Kunratická, Chytré Česko, zájmové kroužky pro děti

Školní jídelny by podle návrhu měly servírovat například méně brambor, omezit by se měly sladké nápoje nebo sůl v pokrmech. Snížit by se měly i průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by mělo ryb či luštěnin. Každé denní jídlo musí podle návrhu obsahovat bílkoviny, sacharidy, tuky a ovoce nebo zeleninu. Minimálně jednou za dva týdny by žáci měli dostat rybu nebo bezmasé jídlo.

Původní pravidla jsou 30 let stará, během kterých se podle Alexandry Košťálové ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) změnila nabídka potravin i zdravotní stav populace. "Deset let měly školní jídelny na to, aby se seznámily s principy nových jídelních norem. Devadesát procent z nich se jimi řídí. Nová vyhláška jim nastavuje nepodkročitelný standard," vysvětlila.

Jaký je podíl školních jídelen, které už podle nových pravidel vaří, a těch, které změnu zatím ještě odkládají, ministerstva nevědí. Povinné dodržování norem daných současným spotřebním košem většina z nich počítá ve speciálním softwaru. Podle Košťálové by je jejich dodavatelé měli aktualizovat zhruba za měsíc. SZÚ pro jídelny připravil také nabídku receptů, videonávody, webináře i krajské semináře.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Útok holí na Babiše: ANO už s ním obratně pracuje. „Mýtus oběti vždy funguje“

Útok holí na Babiše: ANO už s ním obratně pracuje. „Mýtus oběti vždy funguje“

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud
domácí Aktuálně.cz Obsah škola školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR školní jídelna

Právě se děje

Aktualizováno před 41 minutami
Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do premiérového semifinále US Open, stejně dopadla i Barbora Krejčíková.
před 44 minutami
Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
před 1 hodinou
Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má i své kritiky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Isack Hadjar proměnil skvělý víkend ve své první pódium ve formuli 1. Zandvoort mu otevřel dveře do vyšší ligy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

ŽIVĚ
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů.
před 2 hodinami

Neprůstřelný pancíř i čerství humři. Vlak diktátora Kim Čong-una zastavil v Číně

Neprůstřelný pancíř i čerství humři. Vlak diktátora Kim Čong-una zastavil v Číně
Prohlédnout si 5 fotografií
Severokorejský diktátor Kim Čong-un vystoupil z vlaku v Pekingu, 2. září 2025.
Obrněný vlak severokorejského lídra, Peking, 2. září 2025.
Další zprávy