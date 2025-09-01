Datavize

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Skoro milion a půl žáků a studentů míří do lavic v právě začínajícím školním roce 2025/2026. Mezi nimi i téměř 118 tisíc prvňáků, tedy zhruba o dva tisíce méně než loni. Online deník Aktuálně.cz připravil pro žáky a studenty, ale především pro jejich rodiče přehledný souhrn toho, jak bude školní rok ubíhat. Kdy budou prázdniny, volna, kdy děti čekají přijímací zkoušky a maturity?
Foto: Shutterstock

Už za necelé dva měsíce se mohou žáci a studenti i jejich rodiče těšit na první prázdniny. Ministerstvo školství je stanovilo na pondělí 27. října a středu 29. října 2025. Tyto dva dny tak "obalí" úterní státní svátek 28. října, kdy se připomíná vyhlášení samostatného československého státu po rozpadu Rakousko-Uherska. Na některých školách se tyto podzimní prázdniny protáhnou na celý týden. Jejich ředitelé už avizují, že vyhlásí ředitelské volno i na následující čtvrtek a pátek. Na týden volna se mohou těšit například žáci Základní školy Jižní IV. z pražského Spořilova.

Předchozí státní svátek 28. září, tedy Den české státnosti upomínající na svatého Václava, žádný den volna navíc školákům ani jejich rodičům nepřidá, letos totiž připadá na neděli. To ale neplatí pro 17. listopad, který bude v pondělí. Letošní uctění památky studentů protestujících v roce 1939 proti nacistům i proti komunistickému režimu o padesát let později prodlouží o jeden den víkend.

Dlouhé Vánoce

Pak už přijdou na řadu dlouhé vánoční prázdniny. Školákům začnou v sobotu 20. prosince a skončí až v neděli 4. ledna. Volna si tedy žáci a studenti užijí celých šestnáct dní. Pokud s nimi budou chtít zůstat doma i rodiče, budou si muset vyšetřit šest dní ze své dovolené.

"Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026," píše se lakonicky ve sdělení ministerstva školství. "Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2026."

Kdy kde budou "jarňáky"

Pak už budou rodiny milující zimní radovánky vyhlížet týdenní jarní prázdniny. Ty začnou v prvních okresech už na začátku února, v těch posledních skončí v polovině března.

Velikonoční pondělí letos připadá na pondělí 6. dubna, volno je i na Velký pátek 3. dubna, žáci a studenti od ministerstva dostanou navíc den prázdnin den po aprílu, tedy ve čtvrtek 2. dubna.

Pak je čekají ještě dva prodloužené květnové víkendy, jelikož Svátek práce 1. května i Den vítězství o týden později vycházejí na pátky.

Pro vysvědčení si školáci dojdou v úterý 30. června. Prázdniny jim začnou ve středu 1. července 2026. Do lavic opět zamíří v úterý 1. září.

Přijímací zkoušky a maturity

Přesné termíny přijímacích zkoušek na střední školy a státních maturit ještě nebyly stanoveny, nicméně se budou konat v podobných termínech jako v minulém školním roce.

Termín pro podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení na střední školy byl v minulém školním roce 2024/2025 stanoven na 1. února až 20. února 2025. Přijímačky v řádných termínech na čtyřleté obory se uskutečnily v pátek 11. dubna a v pondělí 14. dubna 2025, na šestileté a osmiletá gymnázia pak v úterý 15. dubna a ve středu 16. dubna 2025.

Přihlášku k maturitní zkoušce mohli studenti ředitelům škol odevzdávat nejpozději do 2. prosince 2024. Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konaly 2. května až 7. května 2025. Případné zkoušky profilové části pak od 16. května do 10. června 2025.

 
