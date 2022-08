David Berdych se podle soudu na svobodě choval řádně, je definitivně volný

David Berdych, který si odpykal přes 11 let vězení za loupeže, únosy a vydírání takzvaného Berdychova gangu, je definitivně volný. Soud rozhodl, že se v sedmileté zkušební době podmíněného propuštění z vězení choval řádně. Vyplývá to z usnesení. Gang vstoupil do dějin české kriminalistiky propojením podsvětí s elitními policisty, kteří měli bojovat s organizovaným zločinem.

"Z obsahu trestního spisu, zejména z centrální evidence stíhaných osob, opisu rejstříku trestů a závěrečné zprávy Probační a mediační služby, bylo zjištěno, že podmíněně propuštěný vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, když současně plnil i uložené přiměřené povinnosti," konstatoval k Berdychovu chování na svobodě předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 6 Kryštof Nový. Soud proto vyslovil, že se devětačtyřicetiletý Berdych ve zkušební době osvědčil. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat stížnost. Související Zákeřná střelba, balíková bomba, sudy s louhem. Orlické vraždy na archivních snímcích 71 fotografií Někdejší vyhazovač pražského erotického podniku Discoland Sylvia si měl za mřížemi odpykat 15 let. Po dvou třetinách trestu začal usilovat o předčasné propuštění na svobodu. Napoprvé u soudce Nového neuspěl. Soud totiž Berdychovi v roce 2014 kvůli jeho kriminální minulosti neuvěřil, že v trestné činnosti nebude pokračovat. Berdycha ale podpořilo jak vedení věznice, tak i znalci, kteří označili jeho opětovné zařazení do společnosti za reálné. Jeho právník navíc kritizoval to, že ačkoliv Berdych jako jediný z gangu spolupracoval s policií na rozkrytí celého případu, za mřížemi zůstal jako poslední. Soudce Nový nakonec Berdycha podmíněně propustil v červnu 2015, kdy mu také stanovil sedmiletý pravidelný dohled probačního úředníka. Státní zástupce s rozhodnutím souhlasil. Berdychovi na svobodu pomohla i více než stovka pochval, které dostal ve vězení za dobré chování. Související Policista s dezinformátorem útočí na kolegy. Na webu to sledují statisíce lidí Kauza takzvaného Berdychova gangu byla největším případem organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky. První zločiny spáchali Berdych a jeho komplici už v roce 1995. Vyšetřování hlavní části rozsáhlé kauzy začalo v září 2004, kdy detektivové pozatýkali velkou část podezřelých. V souvislosti s činností gangu bylo nakonec stíháno přes 50 lidí. Zločinci se často přestrojovali za policisty, trestnou činností si údajně přišli na více než sto milionů korun. Jedním z Berdychových kompliců v počátcích činnosti gangu byl provozní z Discolandu Jaromír Prokop, který se před spravedlností skrýval řadu let v USA. Pražský vrchní soud mu po jeho dopadení potvrdil letos v červnu desetiletý trest vězení za účast na čtyřech loupežích. Berdych v tomto obnoveném procesu odmítl k Prokopově roli ve skupině vypovídat.