Další nevýrobní den. Pracovníci nošovické automobilky Hyundai zůstanou doma

O nevýrobním dni nejprve informovali odboráři na svém webu. "Důvodem je i nadále reakce na vývoj na trhu a poptávku po vozidlech. K dalším nevýrobním dnům se bohužel nemůžu vyjadřovat. Každé rozhodnutí v této oblasti vychází z aktuální situace na trhu a poptávky," uvedl Rodek.
Minulý měsíc bylo ve slezském závodě pět nevýrobních dní a kromě toho ještě tři nevýrobní směny. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
Při odstávkách nadřízení zaměstnanci určují, kteří jejich podřízení půjdou standardně do práce. Pracovníci, kteří zůstávají doma, dostávají 70 procent průměrného výdělku.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 000 vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.