Další nevýrobní den. Pracovníci nošovické automobilky Hyundai zůstanou doma

před 3 hodinami
V automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude v pátek 7. listopadu další nevýrobní den. Informaci potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. Důvodem odstávek je nižší poptávka po autech. Letos už v nošovickém závodě stála výroba několikrát, tento týden jsou tam nevýrobní dny tři.
Automobilka Hyundai v Nošovicích. | Foto: Hyundai

O nevýrobním dni nejprve informovali odboráři na svém webu. "Důvodem je i nadále reakce na vývoj na trhu a poptávku po vozidlech. K dalším nevýrobním dnům se bohužel nemůžu vyjadřovat. Každé rozhodnutí v této oblasti vychází z aktuální situace na trhu a poptávky," uvedl Rodek.

Minulý měsíc bylo ve slezském závodě pět nevýrobních dní a kromě toho ještě tři nevýrobní směny. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.

Při odstávkách nadřízení zaměstnanci určují, kteří jejich podřízení půjdou standardně do práce. Pracovníci, kteří zůstávají doma, dostávají 70 procent průměrného výdělku.

Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 000 vozů.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.

 
