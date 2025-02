Chybí zkušení. Vedení sboru obesílá bývalé policisty, aby se vrátili do uniformy

Několika stovkám bývalých policistek a policistů v minulých týdnech dorazil překvapivý dopis. Vedení sboru v něm sonduje, zda by nechtěli znovu nastoupit do služby. "Nabízím vám individuální přístup při řešení vašeho budoucího zařazení," stojí v psaní rozeslaném na začátku února. Policie ČR se snaží i tímhle krokem vylepšit nábor nových posil. Aktuálně jí chybí téměř šest tisíc lidí.

"Ten dopis, podepsaný ředitelem Dvořákem (Zbyněk Dvořák, šéf ústecké Policie ČR), mi dorazil hned na začátku února," popisuje jeden z bývalých policistů, který v kraji odsloužil více než deset roků. "Pár dní nato jsem se potkal s některými bývalými kolegy a ti mi řekli, že jim to poslal taky," prozrazuje dále pětačtyřicetiletý muž z Mostecka.

A co konkrétně v dopise stojí? Aktuálně.cz do něj mohlo nahlédnout. "I přesto, že se nám v posledních letech daří nabírat nové příslušníky, není dostatek zkušených policistů a policistek, kteří by jim mohli předat své znalosti. Protože právě od vedoucích útvarů, kde jste sloužil, vím, že jste patřil mezi ně, rozhodl jsem se, že vás oslovím," láká zpátky ředitel Zbyněk Dvořák bývalé příslušníky.



Případní zájemci se prý mají ozvat přímo jemu. "Nabízím vám individuální přístup při řešení vašeho budoucího zařazení, přičemž základní odborná příprava, kterou jste vykonal, vám stále platí," píše dále Dvořák kolegům v civilu.



Jak si Aktuálně.cz ověřilo u Kamila Marka, ústeckého policejního mluvčího, jde skutečně o iniciativu tamějšího ředitelství. "Byly osloveny tři stovky velmi dobře hodnocených bývalých příslušníků," upřesňuje Marek.

I když odmítá, že by hlavní motivací dopisu bylo přemlouvání bývalých policistů k návratu do služeben a jde prý i o projev důvěry a poděkování, výsledky v náboru už prý má.

"I přesto, že byl dopis krajského ředitele rozeslán teprve před několik dny, v současné době již probíhá několik řízení o přijetí do služebního poměru těch, kteří na informace pozitivně reagovali," doplňuje Kamil Marek.

Minus 17 policistů. Nábor taktak pokrývá odchody

Jestli se oslovování bývalých policistek a policistů osvědčí a sbor k němu přistoupí i v dalších regionech, zatím není jasné. Rozhodne zřejmě až to, kolik bývalých příslušníků se v severních Čechách opravdu vrátí do služby.

"V obecné rovině samozřejmě vyhodnocujeme všechny možnosti získávání nových policistů a budeme vyhodnocovat i přínos aktivity kolegů z Ústeckého kraje," reaguje David Schön, mluvčí policejního prezidia.

Nicméně i policie se stejně jako armáda potýká s nedostatkem zájemců o službu. Data za rok 2024 ukazují, že uniformu si obléklo 2151 nových policistů, ovšem 2168 naopak odešlo do civilu.

"Loňský rok byl téměř vyrovnaný, co se týká odchodů a příchodů. Cílem je samozřejmě postupné naplňování plánovaných stavů, tedy přijímání více nových policistů než pouhé nahrazení odchozích," komentuje David Schön čísla za rok 2024.

Celkově to vypadá tak, že v řadách Policie ČR nyní pracuje 40 320 mužů a žen. Ovšem plánovaný počet, k němuž se sbor potřebuje přiblížit, je daleko vyšší - ideální číslo je 46 163.

Dlužno dodat, že oslovování bývalých příslušníků není kdovíjak novým nápadem. Před několika lety, když se kvůli finančním škrtům zastavil nábor mladých vojáků, se o něco podobného pokoušely i ozbrojené síly. Tam ale tahle iniciativa vzbudila spíš kontroverze a zlou krev. Náboráři totiž s nabídkou návratu do služby oslovovali i ty, kdo předtím ve vojsku chtěli zůstat, ale museli odejít nedobrovolně.

Bývalí příslušníci, kteří za odsloužené roky pobírají výsluhu a do Policie ČR by se nyní vrátili, navíc musí počítat s tím, že nástupem do služby na výplatu několikatisícové měsíční renty ztrácí nárok.

