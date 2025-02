Nepodléhejme českému malomocenství, Ukrajina vyhraje, říkali lidé uprostřed Prahy

Aktuálně.cz oslovilo řadu Čechů i Ukrajinců, kteří přišli v neděli do centra Prahy na shromáždění na podporu Ukrajiny, kde si mimo jiné vyslechli prezidenta Petra Pavla. Účastníci demonstrace vysvětlovali, proč stále podporují Ukrajinu, zároveň vyjadřovali víru v její vítězství. Přiznávali také, že potkávají stále více Čechů, kteří pochybují o podpoře Ukrajiny. "My ale za ní stojíme," ujišťovali.

Je mu teprve 15 let, dnes odpoledne ho čekaly taneční, do kterých se těšil. Ale stejně ještě před jejich začátkem spěchal na Staroměstské náměstí. Chtěl stihnout začátek shromáždění na podporu Ukrajiny, protože je přesvědčený, že lidé v Česku musí Ukrajinu podporovat.

"Přišel jsem vyjádřit podporu Ukrajině, nesmíme polevovat v pomoci, protože se tato válka týká i nás," vysvětloval Aktuálně.cz student gymnázia Jirka s tím, že je nutné se o politiku zajímat. "Vždycky jsem se zajímal, co se děje u nás i ve světě. Kdybychom Ukrajinu nepodporovali, mohlo by nás to jednou pořádně mrzet. Ukrajina bojuje i za nás," pokračoval.

Mladých lidí bylo uprostřed Prahy poměrně hodně, ale Jirka určitě patřil k těm nejmladším. Pokud jde o mladé, přišlo hodně Ukrajinců. "Málokterý Ukrajinec chce na Východ. Neznám nikoho, kdo by chtěl k Rusku, všichni chceme na Západ, protože jsme součástí Západu" říkal jeden z nich. Mír by měl podle něj vypadat tak, že Ukrajina vstoupí do NATO nebo dostane jaderné zbraně jako garanci své nezávislosti.

V davu lidí byli s velkým transparentem také členové sdružení svobodných občanů s názvem Kroky pro demokracii z České Lípy, kteří se podle svých slov scházejí pravidelně jednou týdně už několik let. S nimi přijeli i příznivci Ukrajiny z Turnova, Litoměřic, Mnichova Hradiště či Tábora. "Když začala válka na Ukrajině, tak jsme šli protestovat na náměstí v České Lípě a dohodli jsme se, že se budeme scházet každý pátek v pět hodin odpoledne až do konce této agrese, za každého počasí. A to skutečně dodržujeme, teď jsme měli 156 setkání," upozornil jeden z členů sdružení.

Zároveň tvrdil, že nepochybuje společně s dalšími o vítězství Ukrajiny. "Máme všichni stejný názor, že Ukrajina musí vyhrát, protože je napadená. To je jasná logika," dodal. Další členka spolku tvrdila, že je třeba, aby lidé v Česku měli ohledně války na Ukrajině pozitivnější náladu. "Nepodléhejme českému malomocenství, to říkal už Václav Havel. Je to v lidech. Když si řekneme, že budeme podporovat Ukrajinu, tak budeme, je to na nás. Nepodléhejme ani dezinformacím," vyzývala optimisticky.

Do Prahy ale přijely na shromáždění také české rodiny, které s sebou přivezly Ukrajince, třeba matku s jejími dětmi, kteří chodí do českého skauta. "Já jsem skautský vedoucí a jsem přesvědčený, že je potřeba, abychom takto veřejně přišli Ukrajinu podpořit. Už proto, že je to jediná hradba mezi Rusáky a námi, a vůbec celou Evropou. Ukrajinci za nás pokládají životy a my tady jenom sedíme, koukáme, sledujeme zprávy a maximálně posíláme nějakou pomoc," svěřil se tento vedoucí.

Podle jeho slov bylo naprosto pochopitelné, že se postavil se svou rodinou za Ukrajinu. "Člověk viděl od začátku tu hroznou nespravedlnost, obrovskou ruskou přesilu, která šla proti Ukrajině. Nikdo Ukrajincům nevěřil, ani já jim zpočátku nevěřil… Ale dokázali pozvednout zbraň, což jsme my Čechoslováci v historii nedokázali například v roce 1968," litoval tento otec rodiny.

VIDEO: Patnáctiletý Jirka: Nesmíme polevovat v pomoci Ukrajině