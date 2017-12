Evropská komise vyzvala Česko, aby projekt Čapí hnízdo vyjmulo z operačního programu

AKTUALIZOVÁNO včera

Evropská komise vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo.

Praha - Evropská komise žádá Česko, aby projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo.

Uvedlo to ministerstvo financí v reakci na páteční informace Evropské komise, že české úřady vyňaly farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

"Česká republika byla ze strany Evropské komise vyzvána, aby výdaje tohoto projektu (Čapího hnízda pozn. red) z programu ROP Střední Čechy definitivně vyjmula tak, aby již nemusel být řešen ze strany Evropské komise a mohlo dojít k úplnému uzavření programu. O vyjmutí či nevyjmutí projektu bude Ministerstvo financí informovat, " řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. České televizi řekl, že o případném vyjmutí projektu rozhodně ministerstvo společně s EK v průběhu dvou měsíců.

"Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi doporučení OLAF ohledně českého projektu známého jako Čapí hnízdo. Doporučení prostudujeme a vyhodnotíme. Byli jsme dále informováni, že české úřady už rozhodly, že výdaj vztahující se k tomuto projektu bude vyjmut z programu financovaného z evropských fondů," sdělila Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení Evropské komise Karolína Kottová.

Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky bude Česko peníze muset vrátit nebo je uvolnit na jiný projekt. "Z vyjádření komise vyplývá, že program na dotace na projekt Čapí hnízdo nevztahuje a komise nebude financovat tento projekt. Dotace by se tedy měla vrátit. Může se ale stát i to, že se pouze poskytne na jiný, podrobně připravený projekt," řekl Aktuálně.cz.

"Zatím to nebudu vůbec komentovat. Ty dokumenty nám zatím nepřišly a vyjádřím se k tomu tak široce, jak jen budu moct, až nám rozhodnutí OLAF přijde," sdělila Aktuálně.cz ministryně financí Alena Schillerová.

Babiš serveru Novinky.cz řekl, že to nechápe. "Nechápu, jak by to (úřady) mohly vyjmout, když dotace byla přidělena v rámci evropských fondů a Regionálního operačního programu (ROP) pro střední Čechy," řekl premiér.

Babiš předtím na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že neví, proč by měl sám dostat zprávu OLAF. Na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle nichž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná.

Pokud České úřady dle zprávy OLAF vyňaly projekt Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných z fondů EU, tak tím nepřímo přiznávají, že tento projekt není v souladu s pravidly pro financování z fondů EU. Jinak nevidím důvod, proč by toto udělaly. — Marian Jurečka (@MJureka) December 22, 2017

Státní zastupitelství se v pátek k informacím o vyšetřování OLAF nechtělo vyjadřovat. "Nic jsme neobdrželi, tudíž se nebudeme nijak vyjadřovat," řekla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu bylo obviněno devět lidí, mezi nimi i premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.