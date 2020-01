Česko odmítá návrh Evropské komise na omezení používání jedovatého olova v přírodě

Česko odmítá další návrh Evropské komise na omezení použití olověných střel na území Evropské unie. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce jsou úpravy oproti předchozí verzi pouze drobné. Návrh vidí jako plošný zákaz použití olova v krajině.

Minulou verzi odmítly členské státy EU loni v listopadu. Nový návrh na regulaci olova ve střelách a rybářských olůvkách Evropská komise v lednu zveřejnila před závazným hlasováním, které by mělo být 4. února v Bruselu.

Pracovní skupina zástupců resortů životního prostředí, zemědělství, obrany a vnitra odmítla novou verzi během středečního jednání. Brabec označil změny v návrhu za "kosmetické." "Zůstává zákaz používání olova poblíž veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či strouh všude v krajině, a platí vznik takzvaných nárazníkových pásem v okolí vod. V nich by nebylo možné ani střílet, ani držet olovo," uvedl ministr.

"Jedinou změnou od minulého návrhu je tak vesměs snížení velikosti nárazníkového pásma ze 400 metrů na 300 metrů v okolí mokřadů v širokém slova smyslu, tedy v okolí jakýchkoliv vod. Nelogické a v praxi neaplikovatelné návrhy, které oklikou povedou k plošnému zákazu používání olova ze strany myslivců nebo rybářů, budeme i nadále odmítat," řekl Brabec.

Návrh by podle ministerstva životního prostředí ve skutečnosti znamenal úplný zákaz použití olova. Podobně to vidí i Českomoravská myslivecká jednota. Současná šíře ochranného pásma by podle jejího dřívějšího prohlášení zabrala prakticky čtvrtinu Česka. Jako problematickou vidí i chybějící definici velikosti mokřadu, bez ní podle ní může být za mokřad považována i větší "kaluž". V Česku je střelba v mokřadech obecně zakázána od roku 2011.

Podle ministerstva životního prostředí je také problém s prokázáním skutečných dopadů olova na přírodu v Česku. Ministerstvo chce nechat vypracovat rešerši, jejíž detaily skupina také projednávala.

Studie Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) přitom uvádí, že na problémy způsobené pozřením olova ročně umře jeden až dva miliony ptáků. Zákaz olova by uvítali i čeští ornitologové. "Olovo je kvůli tomu, že je toxické, zakázáno v benzinu či v nátěrových hmotách, takže je naprosto logické, aby bylo zakázáno i ve střelivu," řekl už dříve Aktuálně.cz ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Sněmovna návrh zamítla už loni

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

Ministerstvo životního prostředí loni chtělo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb a přispěli svými zkušenostmi k diskusi o odklonu od používání jedovatého olova. Později chtělo uzavřít s myslivci, rybáři a ochránci přírody memorandum o dalším postupu. Nakonec se rozhodlo strategii přepracovat.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.