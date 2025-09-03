Česko bude v EU hlasovat proti návrhu na sledování chatovacích aplikací

Takzvaná chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířenému proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.
"Diskutovali jsme o tom, že vzhledem k aktuálnímu vývoji by bylo dobré změnit původní pozici České republiky, která byla zdržet se, na negativní stanovisko. Že bychom hlasovali proti tomuto záměru," řekl dnes premiér. Vláda podle něj od počátku návrh nepodporovala, za poslední dobu ale byl změněn. Novým stanoviskem Česka se bude zabývat Vládní výbor pro EU na příštím jednání, dodal Fiala.
Ministerský předseda minulý týden poznamenal, že pokud by stát a platformy začaly číst soukromou komunikaci, znamenalo by to obrovskou možnost jejího zneužití a ohrožení soukromí lidí.