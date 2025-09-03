Domácí

Česko bude v EU hlasovat proti návrhu na sledování chatovacích aplikací

ČTK ČTK
před 20 minutami
Vláda se shodla na tom, že k návrhu na sledování on-line komunikace lidí by Česká republika měla v Evropské unii zaujmout negativní stanovisko, nikoli se pouze zdržet. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Minulý týden předseda vlády uvedl, že Česko bude v EU hledat partnery pro zabránění schválení návrhu a snažit se utvořit blokační menšinu.
Premiér Petr Fiala oznámil, že že k návrhu na sledování on-line komunikace lidí by Česká republika měla v Evropské unii zaujmout negativní stanovisko, nikoli se pouze zdržet.
Premiér Petr Fiala oznámil, že že k návrhu na sledování on-line komunikace lidí by Česká republika měla v Evropské unii zaujmout negativní stanovisko, nikoli se pouze zdržet. | Foto: Reuters

Takzvaná chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířenému proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.

Související

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Spotlight - Ivan Bartoš

"Diskutovali jsme o tom, že vzhledem k aktuálnímu vývoji by bylo dobré změnit původní pozici České republiky, která byla zdržet se, na negativní stanovisko. Že bychom hlasovali proti tomuto záměru," řekl dnes premiér. Vláda podle něj od počátku návrh nepodporovala, za poslední dobu ale byl změněn. Novým stanoviskem Česka se bude zabývat Vládní výbor pro EU na příštím jednání, dodal Fiala.

Ministerský předseda minulý týden poznamenal, že pokud by stát a platformy začaly číst soukromou komunikaci, znamenalo by to obrovskou možnost jejího zneužití a ohrožení soukromí lidí.

 
Mohlo by vás zajímat

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Ruply mi nervy. Muž, který přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál mu k narozeninám

Ruply mi nervy. Muž, který přetáhl Babiše berlí, se omluvil a popřál mu k narozeninám
0:15

Vláda zařadila kratom na seznam látek s regulovaným prodejem

Vláda zařadila kratom na seznam látek s regulovaným prodejem
domácí Aktuálně.cz Obsah chat kontrola Evropská komise Evropská unie (EU) vláda Česko Petr Fiala

Právě se děje

teď
Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Mezi nejlepších osm deblových párů US Open pronikla i česká dvojice Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
teď
Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Sedmadvacetiletý Ísa H. podle obžaloby zavraždil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil.
před 3 minutami
Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska.
před 6 minutami
Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu.
před 11 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných.
před 14 minutami
Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě
před 18 minutami
"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat a lidé na sociálních sítích na incident reagovali záplavou vtipů.
Další zprávy