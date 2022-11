Česko a Ukrajina si budou uznávat předměty ve školách, ukrajinské online výuky ubude

Česko a Ukrajina uzavřely dohodu o spolupráci ve vzdělávání. Jejím cílem je mimo jiné sjednotit postup ve výchově a výuce. Pro ukrajinské školáky se například omezí online výuka z ukrajinských škol. Sdělili to ministr školství Vladimír Balaš a jeho ukrajinský protějšek Serhij Škarlet, kteří smlouvu podepsali. Týká se všech stupňů vzdělávání.

Docházka do základní školy je pro ukrajinské uprchlíky v Česku od září povinná. | Foto: Lukáš Bíba

Ukrajinští žáci podle informací na webu ministerstva školství získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v Česku. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude možné posoudit získané vědomosti a dovednosti prostřednictvím dokumentu Europass.

Například na základních školách se podle Balaše omezí online výuka ukrajinských dětí, které v Česku prezenčně studují základní školu. Tuto výuku na dálku zajišťují školy na Ukrajině, které děti navštěvovaly předtím, než kvůli ruské invazi na Ukrajinu uprchly do Česka. Dvojí výuka mnohdy vedla podle ministra k přetížení dětí.

"Většinu předmětů, které se učí ukrajinské děti na českých školách, se budou učit i nadále a budou uznávány. K tomu se online přidají jen ty typicky ukrajinské, jako je ukrajinština nebo ukrajinská historie. Zredukuje se tak množství předmětů, které se vyučují online," řekl Balaš.

Docházka do základní školy je pro ukrajinské uprchlíky v Česku od září povinná. Kontroly docházky nejsou podle mluvčí resortu Anety Lednové v gesci ministerstva školství. Porušování povinnosti posílat děti do školy řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ukrajincům, kteří své potomky ve věku školáků neposílají do českých základních škol, hrozí například omezení vyplácení sociálních dávek. Přehled o vyplácení dávek má ministerstvo práce a sociálních věcí.

Na stipendia pro vysokoškoláky půjde 150 milionů

Smlouva Česka a Ukrajiny řeší také poskytování stipendií pro ukrajinské vysokoškoláky. Podle Balaše je na stipendia pro tyto studenty vyčleněno 150 milionů korun a v plánu jsou i společné vědecko-vzdělávací projekty.

Před invazí studovalo na českých vysokých školách v řádném studiu zhruba 4000 ukrajinských občanů. Počet zapsaných studentů na české univerzity pro rok 2022/2023 je podle ministerstva vyšší, ale očekává, že počet reálně přítomných studentů bude výrazně nižší. Důvodem je to, že Ukrajina nyní nedovoluje překročit hranice mužům od 18 do 60 let.

Podle českého ministra se dohoda mezi Českem a Ukrajinou začala připravovat už před několika lety, epidemie covidu-19 ale uzavření smlouvy oddálila. Dokument se po zahájení ruské invaze na Ukrajinu upravil tak, aby zohlednil nynější situaci a podmínky.

Česko podle ukrajinského ministra přijalo v době válečného konfliktu zhruba 80 870 ukrajinských žáků a studentů. Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, bude podle ministerstva školství známý ke konci listopadu. Online výuku poskytuje podle Škarleta většina základních škol, které na Ukrajině fungují.

Video: Chytré Česko: Integrace ukrajinských uprchlíků do škol (2. 6. 2022)