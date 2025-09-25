Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je na 18 tisíc domácností

Kvůli silnému větru bylo v Česku ve čtvrtek ráno bez dodávek elektřiny kolem 18 tisíc odběratelů. Oznámila to mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha meteorologů před silným větrem platí v částech Královéhradeckého, Olomouckého a také Moravskoslezského kraje do čtvrtečního poledne.
"Přijali jsme výstrahu meteorologů, navýšili jsme počty pracovníků, jsme v terénu, pracujeme na obnově dodávek, ten předpoklad je během dnešního dne," uvedla mluvčí.
Společnost ráno evidovala 31 poruch na vedení vysokého napětí, další poruchy byly na nízkém napětí. Nejhorší situace byla v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, kde se ocitlo bez proudu kolem 9000 odběratelů. Zhruba 3000 domácností bylo ráno bez elektřiny také na Semilsku v Libereckém kraji a rovněž kolem 3000 na Olomoucku.
Výstraha meteorologů platí od středečního dopoledne, foukat může na severovýchodě Česka vítr s nárazy kolem 80 kilometrů v hodině, na horách může rychlost větru přesáhnout 90 kilometrů za hodinu. Ve středu ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v nižších polohách naměřila nejvyšší náraz větru stanice Šternberk, a to 89 km/h a i ve čtvrtek ráno se tam objevují nárazy kolem 80 km/h, uvedli meteorologové na facebooku.