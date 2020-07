České firmy se k bojkotu Facebooku nepřidávají. Nemůžeme si to dovolit, říká Slevomat

Zastavme nenávist pro zisk, vyzývají některé zahraniční firmy v rámci kampaně Stop Hate for Profit a končí s inzerováním na Facebooku, který podle nich nedostatečně bojuje proti nenávistnému obsahu. K iniciativě se přidaly již stovky společností. Jak však ukázala anketa deníku Aktuálně.cz, největší české firmy nebo česká zastoupení se až na výjimky do kampaně nezapojí.

"Pošlete Facebooku silnou zprávu: Vaše zisky nikdy nestojí za propagaci nenávisti, bigotnosti, rasismu, antisemitismu a násilí," vyzvali autoři iniciativy na svých stránkách. Nelíbí se jim, že sociální síť podle nich nedostatečně bojuje s nenávistným obsahem na svých stránkách, protože by tím ohrozila své příjmy z reklamy. Ty tvoří 99 procent výnosu Facebooku.

Ke kampani, která odstartovala krátce po smrti George Floyda a rozsáhlých demonstracích proti rasismu ve Spojených státech, se následně přidaly desítky významných firem včetně největšího výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola, sítě kaváren Starbucks, sportovních značek Adidas a Puma či technologické firmy Microsoft.

České firmy nebo společnosti, které mají v tuzemsku významné zastoupení, však dosud připojení se k bojkotu pouze zvažují či ho rovnou vylučují. Výjimku tvoří například automobilka Škoda Auto, která se k protestní akci připojila jako součást koncernu Volkswagen.

"Prostředí, ve kterém se objevují lživé zprávy či nenávistné formy vyjadřování, je pro nás nepřijatelné. Z tohoto důvodu ruší koncern Volkswagen a jeho značky zadávání reklamních kampaní na Facebooku. Nenávistné projevy, diskriminační komentáře a příspěvky obsahující nebezpečné a nepravdivé informace nesmí zůstat bez následků," vysvětlila postoj automobilky její mluvčí Simona Havlíková. Kolik mladoboleslavská automobilka předtím do reklamy na Facebooku investovala, však prozradit nechtěla.

K protestu se připojila i německá energetická společnost E.ON, která distribuuje elektřinu i v Česku. "Zavíráním očí a ignorováním problém nezmizí. Pro tento krok jsme se rozhodli, protože současná pasivita ze strany Facebooku se neshoduje s hodnotami naší značky," vysvětlila firma před časem - paradoxně právě na Facebooku. Podobné důvody vedly ke stejnému kroku také celosvětově působící českou antivirovou společnost Avast.

Tipsport nebo T-Mobile se ještě nerozhodly

Jde ale spíše o výjimky, přestože v některých českých firmách se o tématu diskutuje. Například sázková kancelář Tipsport chce na dalším obchodním setkání se zástupci Facebooku téma potírání nenávistného obsahu na sociálních sítích otevřít. "Vyžádáme si od nich informace o krocích, které v této věci podnikají, abychom mohli zvážit naše případné další kroky," vysvětlil mluvčí Václav Sochor.

Jestli je tedy reálné, že by se sázková kancelář po neuspokojivých odpovědích ze strany Facebooku ke kampani připojila, předpovídat nechtěl. O případném zapojení do kampaně se vede řeč také u T-Mobilu nebo v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Řada firem však už nyní odmítá, že by se do kampaně připojila. Jednou z nich je i Slevomat, podle kterého iniciativa nepřišla v nejlepší dobu. "Tím myslíme dobu po koronaviru. Tudíž zcela upřímně jsme o zapojení neuvažovali, Facebook je vedle Googlu náš nejvýkonostnější kanál a v této době, kdy se pomalu začínáme stavět na nohy, by nás asi výrazně ovlivnilo, kdybychom na něm inzerovat přestali," vysvětluje Tomáš Holý ze Slevomatu.

Právě to, jak moc na bojkotu budou tratit samotné firmy, bude důležité pro budoucnost kampaně jako takové. Oslovit danou skupinu zákazníků jinou inzercí než na Facebooku může být pro mnohé obtížné, v některých případech i nemožné. Zřejmě z toho důvodu například Volkswagen nebo Coca-Cola zatím svůj bojkot omezily pouze na jeden měsíc.

Bojkot reklamy není kultivovaný, míní O2

Svého výsadního postavení si je vědom i šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Podle informací serveru The Information proto také na poradě vedení prohlásil, že zadavatelé reklamy, kteří se k bojkotu připojili, se časem na platformu zase vrátí. Navíc dodal, že sociální síť nebude měnit pravidla nebo přístup kvůli ztrátě malého procenta tržeb.

Jiné firmy působící v Česku nepovažují iniciativu za vhodnou z jiných důvodů. Tisková mluvčí O2 Jitka Pajurková tvrdí, že si uvědomují, že nenávistného obsahu zejména na Facebooku přibývá a že by provozovatelé sociálních sítí měli obsah regulovat. "Bojkot reklamy ale nepovažujeme za kultivovanou a relevantní formu změny. V rámci našeho dlouhodobého projektu O2 Chytrá škola se naopak snažíme jít cestou edukace," vysvětluje mluvčí O2.

K akci se nepřipojí ani internetová televize Mall.tv. "Ne snad proto, že by nám bylo lhostejné šíření dezinformací a nenávistného jednání, ale proto, že bojkot je pro nás nástrojem k rozdělování společnosti, nikoli k podněcování konstruktivního dialogu a otevřené komunikace," říká mluvčí Eva Albrechtová.