Česká televize ostrouhá: Babiš dorazí na finální debaty jinam. Kdo bude moderovat?

Ten moment si pamatuje nejspíš každý. Je neděle 22. ledna 2023, do přímého přenosu debaty ČT finalistů prezidentské volby - Petra Pavla a Andreje Babiše - zbývá několik málo minut a židle připravená pro zakladatele a předsedu hnutí ANO je prázdná.
Moderátor Martin Řezníček s jeho účastí nepočítá, neboť Babiš dopředu avizuje, že nedorazí. Nakonec si to ale rozmyslí, čímž minimálně moderátora České televize zaskočí. A pokud je v něčem Babiš konzistentní, je to jeho mnohdy až brutální kritika na adresu České televize a nechuť chodit do jejích diskusních pořadů.
Ani letos tomu skoro jistě nebude jinak. Česká televize plánuje v posledních sedmi dnech před volbami odvysílat dvě velké debaty lídrů, v danou chvíli to však vypadá, že Babiš ani do jedné nedorazí. Autorovi textu to potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů s tím, že ho v ČT nejspíš nahradí Karel Havlíček.
Předseda hnutí ANO a největší favorit na vítěze voleb naopak dorazí do finální debaty televize Nova a nejspíš si nenechá ujít ani superduel CNN Prima News. "Pozváni jsou Andrej Babiš a Petr Fiala, který již pozvání přijal," uvedl pro Aktuálně.cz Matěj Štýs z televize Prima. Podle našich zdrojů je to ale tak, že i na Primu předseda hnutí ANO dorazí - tedy pokud si to v mezičase z nějakého důvodu nerozmyslí.
ČT vyklidila prostor konkurenci
Není to tak dávno, co Česká televize udávala předvolebním debatám tón, a tudíž konkurovala komerčním vysílatelům. Třeba v roce 2017 uspořádala Superdebatu lídrů, kterou moderoval Václav Moravec. Vysílala se ve čtvrtek 19. října, tedy den předtím, než se otevřely volební místnosti.
Její podtitul zněl "Poslední slovo". Z toho je patrné, že to byla právě veřejnoprávní televize, kdo divákům nabídl těsně předtím, než šli volit, finální a poslední střet politiků. Že jde před každými volbami o prestižní záležitost, je logické, ostatně v zemi, kde se okolo třiceti procent voličů rozhoduje o své volbě doslova na poslední chvíli, tomu nemůže být ani jinak. Zpravidla tomu odpovídá také sledovanost.
Jenomže v mezičase ČT vyklidila pole. Což lze zčásti vysvětlit právě tím, že chce vyjít vstříc politikům, aby nemuseli například během jednoho večera přejíždět z jednoho studia do druhého. I to už Česko v minulosti zažilo.
Avšak strategie Andreje Babiše ukazuje, že to České televizi nebude nic platné. Veřejnoprávní instituce totiž letos odvysílá finální předvolební debaty dvě. První v neděli 28. září, což bude Superdebata lídrů všech relevantních stran. Moderovat ji bude Marcela Augustová. Hned na druhý den, v pondělí 29. září, ČT avizuje Duel kandidátů na premiéra, v němž by se měli utkat Petr Fiala a Andrej Babiš. Pořad by měla moderovat podle všeho Jana Peroutková.
Reputační svízel pro Českou televizi ale spočívá v tom, že se její diváci ani v jedné z finálních debat Babiše nedočkají. V obou ho nejspíš nahradí Karel Havlíček. Velké předvolební finále i za účasti předsedy nejsilnější strany v Česku tudíž přijde až v následujících dnech - na CNN Prima News a v televizi Nova.
CNN Prima News chystá tři finální debaty: v pondělí 29. září se její diváci mohou těšit na střet předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné a předsedy Motoristů Petra Macinky.
O den později, v úterý 30. září, do studia CNN Prima News dorazí předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan a předseda SPD Tomio Okamura. A ve středu 1. října přijde CNN Prima News s prvním velkým finále - dorazí předseda hnutí ANO Andrej Babiš a předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala.
Následovat bude čtvrtek 2. října, což bude velký den televize Nova. Ta chystá dvě finální debaty. První od 17.00, druhou od 20.00, ve které opět dojde na argumentační střet premiéra Petra Fialy a lídra opozice a jeho úhlavního vyzyvatele Andreje Babiše.
"Ve 20.00 se v diskusi moderované Reyem Korantengem potkají obhajující premiér a lídr nejsilnějšího opozičního hnutí. V debatě s Bárou Divišovou od 17.00 pak ostatní relevantní kandidáti splňující podmínky dané klíčem pro výběr hostů," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková.