Letos se nakazilo hepatitidou A již více než 1800 lidí, nejvíc od roku 1996. Loni jich byla zhruba třetina.
"Vzhledem k mimořádně zvýšené poptávce po vakcinaci, která souvisí s aktuální epidemiologickou situací, řeší SÚKL problematiku zásobování již od letních měsíců," uvedl SÚKL. První mimořádná dodávka dorazila již v září, proti předchozímu období ale byl zájem několikanásobný.
"Požadavek na dodávky vakcín se s ohledem na výrobní proces zadává dlouho předem. V době plánování dodávek na příslušný rok nebylo možné predikovat mimořádně vysoký nárůst poptávky v posledních měsících," uvedl ředitel SÚKL Tomáš Boráň. Další dodávky očkovacích látek očekává v těchto dnech a poté v následujících týdnech.
Podle epidemiologa Rastislava Maďara se Česko snaží získat vakcíny i v zahraničí v rámci Evropské unie, uvedl to na sociální síti X.
Vzhledem k vysoce nadprůměrné poptávce po očkování proti virové hepatitidě A se @ZdravkoOnline snaží sehnat další vakcíny pro ČR v jiných zemích EU. Situaci se dá pomoci i tak, že ti co už měli první dávku, využijí k aplikaci druhé delší interval a vydrží do prosince nebo r.…— Rasti Madar (@RastiMadar) October 24, 2025
Podle informací Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se podobně jako v ČR potýkají letos s nárůstem nemocných také Slovensko, Maďarsko a Rakousko.
Většině lidí v ČR vakcínu zdravotní pojišťovny očkování nehradí. Zaplacené mají očkování jen některé profese jako zdravotníci a lidé, kteří se podle hygieniků setkali s nakaženým. Ostatní včetně dětí si musí vakcínu hradit, stojí zhruba 1500 korun za jednu dávku. Část ceny pojišťovny hradí zpětně. Pro navození plné ochrany jsou třeba dvě dávky.
K zajištění očkování pro co největší počet zájemců, mohou podle Maďara lidé druhou dávku odložit. "Situaci se dá pomoci i tak, že ti co už měli první dávku, využijí k aplikaci druhé delší interval a vydrží do prosince nebo roku 2026," napsal. U vakcíny Vaqta je podle něj možné počkat až 18 měsíců, u Avaxim 36 měsíců a Havrixu až 60 měsíců.
Hlavní příčinou nárůstu případů je podle lékařů nízká proočkovanost a dlouhé období bez většího výskytu onemocnění, které vedlo ke ztrátě přirozené imunity. S poslední velkou epidemií se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo z polských jahod přes 32.000 lidí. V roce 1989 jich bylo více než 2600. Po revoluci lékaři zaznamenali víc nemocných jen v roce 1996, tehdejších 2083 případů ale bude letos s největší pravděpodobností překonáno. Jen v Praze jich za předcházející týden přibylo 61.