Češka odsouzená v Pákistánu za pašování drog byla propuštěna z vězení

Tereza Hlůšková (25), kterou celníci v lednu 2018 zadrželi na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu, dnes vyšla na svobodu. České velvyslanectví jí nyní pomůže se zajištěním cesty domů.

V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k osmi rokům a osmi měsícům vězení a k pokutě 800 dolarů (asi 17 500 korun). V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí před několika týdny podle jejího právníka dal za pravdu a byla zproštěna obžaloby.

Její propuštění se dnes očekávalo. České ministerstvo zahraničí v pátek oznámilo, že pákistánské úřady vyhotovily písemný rozsudek o osvobození a splnily tak poslední nutný procesní úkon.

🇨🇿🇵🇰 Česká občanka byla dnes propuštěna z vězení v #Pákistán. Odvolací soud ji osvobodil 1.11. Naše ambasáda jí nyní bude nápomocná při zajištění cesty zpět do ČR. Na výslovné přání rodiny nebudeme poskytovat další detaily. — MZV ČR (@mzvcr) November 20, 2021

Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo neznámý jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).