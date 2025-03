Češi se báli nastoupit do letadla v Egyptě. Po dramatu odletěli až druhý den

Výlet do letoviska Marsa Alam se pro některé české turisty stává noční můrou. Na začátku února čekali lidé na pražském letišti přes 28 hodin na odlet do Egypta. Aktuálně.cz se v neděli ozvali další cestující, že tentokrát měl technické problémy let na opačnou stranu. Jedná se o stejnou leteckou společnost i cestovní kancelář.

"Měli jsme odlétat s celým zájezdem včera večer asi ve 20 hodin. Posadili nás do letadla už se zpožděním a seděli jsme tam asi dvě hodiny. A všichni říkali, že čekáme na povolení k odletu. Přitom po letadle běhali lidi se šroubováky," popisuje sobotní situaci na letišti v Egyptě Jan Pejša, který byl na zájezdu u moře s cestovní kanceláří Blue Style.

Vracet domů se měli cestující v letadle společnosti Express Skyline. To ale v sobotu večer nakonec nevzlétlo. "Asi po dvou hodinách nás vysypali ven a odvezli na hotel. Aniž by nám řekli, co bylo za problém," dodal Pejša. Doplnil, že nervozita mezi cestujícími rostla.

"V sobotu ráno nás sem přivezli a dali nás do toho samého letadla. To už byli lidi docela nervózní, že to je to samé letadlo. Zase jsme vyjeli na ranvej a opět jsme tam stáli dvě hodiny. A pak řekli zase 'sorry, technical issue'. No a od té doby jsme tady na letišti. Lidi se tady různě bouří, že už do toho nenasednou," řekl Aktuálně.cz v neděli Pejša s tím, že někteří lidé volali do cestovní kanceláře Blue Style a "hodně jim nadávali".

"Lidi s dětma mají strašný strach, říkají, že do toho už nesednou. Jedna paní se hodně bála. Já se jí vůbec nedivím. O té závadě nám neřeknou absolutně nic. Proč jsme dvakrát vysedli a nasedli," dodal.

Podle informací cestovní kanceláře letadlo nakonec odletělo s jednodenním zpožděním v neděli kolem půl čtvrté odpoledne českého času. "Včerejší návrat našich klientů z letoviska Marsa Alam do Prahy opravdu nebyl uskutečněn z důvodu technické závady," odpověděla mluvčí společnosti Blue Style Lucie Hasman.

"Ve spolupráci s leteckou společností jsme klientům zajistili ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní. Klienti na letišti dostali také občerstvení (sendvič, voda, džus). Velmi nás mrzí, že naše klienty potkala taková nepříjemnost cestou z dovolené. Jedná se o mimořádnou situaci a klienti mohou žádat od letecké společnosti kompenzaci," dodala.

Podobné problémy měla cestovní kancelář Blue Style s dopravcem Express Skyline už na začátku února na stejné lince, ovšem v opačném směru, tedy Praha - Marsa Alam. Podle cestujícího Víta Ambrože tehdy pilot musel před příletem "kroužit nad letištěm" a po přistání odmítl ten den znovu vzlétnout. Po hodinách čekání a několika odložení odletu byli lidé nakonec přes noc ubytováni v hotelu. Na vzlet nakonec čekali 28 hodin.

"Jedná se o stejnou leteckou společnost," potvrdila pro Aktuálně.cz mluvčí BlueStyle Hasman. "Bezpečnost našich klientů je pro nás na prvním místě, letadla se kontrolují důsledně a pokud má pilot jakoukoliv pochybnost, stroj nevzlétne," upozornila.

Mluvčí letecké společnosti, které letadlo patří, na dotazy do vydání článku neodpověděla. Stejně tak se nevyjádřila ani začátkem února po předchozí události.