Ze zhoršení životního prostředí už mají Češi stejný strach jako z migrace nebo zdraví

Více než polovina Čechů má z něčeho obavy. Lidé se nejčastěji bojí migrace, vlastního zdraví a zhoršování životního prostředí. Pocit bezpečí v Česku a v místě svého bydliště má téměř 90 procent dotázaných, což je stejný výsledek jako v předchozích dvou letech. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Nějaké obavy má 54 procent Čechů. V porovnání s loňským rokem se tento podíl výrazně nezměnil. Je druhý nejnižší od roku 2002, kdy výzkumníci tuto otázku položili poprvé. "Aktuální hodnota je o 14 procentních bodů nižší než byla v roce 2015, kdy vrcholila migrační krize a kdy byla výrazně horší ekonomická situace," uvedlo CVVM. Obavy mají častěji ženy, více se obávají také starší lidé.

Migrace se v současné době obává 21 procent lidí. Je to stejný podíl jako loni, v roce 2016 to bylo 31 procent. Výrazně klesly obavy o vlastní zdraví. Přiznává je 19 procent lidí, což je o devět procentních bodů méně než loni. Naopak přibývá lidí, kteří se obávají zhoršování životního prostředí. Nyní je to 19 procent, loni 11 procent a v roce 2016 pouhá dvě procenta. Na dalších místech jsou válka, obavy o rodinu, terorismus, životní úroveň a nezaměstnanost.

Většina lidí se cítí v Česku bezpečně. "Během sedmnácti let, kdy je pocit bezpečí v České republice sledován, vzrostl počet lidí, kteří se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně, téměř na dvojnásobek - ze 45 na 87 procent," uvedlo CVVM. Od roku 2002 do roku 2012 se pocit bezpečí postupně zvyšoval, v dalších dvou výzkumech se ustálil na hranici 70 procent dotázaných a od roku 2015 začal růst až do současnosti. Podle výzkumníků to souvisí s přijímáním protiteroristických bezpečnostních opatření.

S činností policie v Česku je spokojeno 70 procent lidí, v místě bydliště to je 73 procent lidí. Vyšší spokojenost je v menších obcích, hodnocení ale také závisí na životní úrovni dotázaného. Mezi lidmi s dobrou životní úrovní je spokojenost s policií zhruba o 30 procent vyšší než mezi těmi, kteří mají životní úroveň špatnou. "Na rozdíl od pocitu bezpečí, míra spokojenosti s činností policie není nijak ovlivněna věkem ani pohlavím respondenta," dodali statistici.

Průzkum se uskutečnil od 2. do 15. listopadu a zúčastnilo se ho 1015 lidí.

Z čeho mají lidé obavy (časové srovnání, v procentech):

2016 2018 2019 migrace, uprchlíci 31 21 21 vlastní nemoc 20 28 19 zhoršování životního prostředí 2 11 19 válka 12 15 17 obavy o rodinu, děti, partnera, přátele, o jejich zdraví 7 10 13 terorismus 22 10 9 životní úroveň 12 12 9 nezaměstnanost 13 8 6 budoucnost, situace ve světě 5 3 6 mezilidské vztahy, špatné vlastnosti 2 3 6 islám, islamisté, Islámský stát 4 6 4 ekonomický vývoj ve světě 0 3 4 kriminalita, bezpečnost 8 2 3 smrt 2 3 3 přírodní katastrofy 2 4 3 zdražování 2 3 3 zabezpečení důchodců 2 5 2 ekonomický vývoj v ČR 2 1 2 stáří 1 3 2 studium (zkoušky, dokončení) 3 1 1 domácí politický vývoj, situace 2 2 1 zdravotnictví 2 2 1 politický vývoj ve světě 2 2 1 členství v EU, euro 2 2 1 jiná odpověď 15 17 21 bez odpovědi 25 23 23

Poznámka: Respondenti mohli uvést dvě odpovědi, proto součet všech podílů činí 200 %. Vysoké procento "bez odpovědi" je dáno tím, že respondent uvedl jen jednu odpověď.

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 2. - 15. 11. 2019, 551 respondentů starších 15 let, kteří uvedli, že pociťují nějaké obavy, osobní rozhovor.