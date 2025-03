Ve své knize Babiš žádal posílení vzdušných sil. Stíhačky z USA teď ale odmítá

Pro Andreje Babiše se v posledních dnech stala modernizace armády a česká obranyschopnost hlavním tématem. Ve svých vystoupeních a komentářích pravidelně kritizuje zvyšování obranných výdajů či nákup čtyřiadvaceti letounů F-35 s tím, že kvůli vojákům se prý budou brát peníze důchodcům a kvůli zbrojení údajně porostou daně. Není to přitom tak dávno, co sám Babiš za silnou armádu bojoval.

"Takže já nechci tady všechny zatěžovat tím, že F-35 je skutečně omyl. Omyl!" prohlásil Andrej Babiš (ANO) v úterý 4. března ve sněmovně. A o týden později v komentáři pro MF DNES zase tvrdil: "Vždyť loni Petr Fiala a spol. těsně před koncem roku rozházeli 50 miliard, z toho narychlo 10,5 miliardy nad rámec smlouvy na zálohy na nepotřebné a předražené stíhačky F-35, jen aby se papírově přiblížili k hranici dvou procent HDP."

Z posledních projevů bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO je zkrátka zřejmé, že kritika české obrany se pro něj stává jedním z hlavních témat předvolební kampaně. V minulosti se přitom k armádě čas od času vyjadřoval také, ovšem tehdy za miliardovými modernizacemi stál.

"Teď potřebujeme, aby naši vojáci byli vybavení na úrovni 21. století, naučili se bojovat i ve městech a bránit vlastní území," píše třeba Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím. Ta se před parlamentními volbami v roce 2017 stala jakýmsi shrnutím jeho programu.

Babiš kdysi: Musíme budovat obranný průmysl

"A to znamená silnější vzdušné síly, tedy nadzvukové letectvo a supermoderní bitevní vrtulníky, které mohou podporovat operace pozemních brigád," zamýšlí se Babiš v publikaci v růžovém obalu dál.

"Dále nová bojová vozidla pěchoty, moderní dalekonosné dělostřelectvo a nejlepší ženijní techniku. Všechny systémy si totiž musí rozumět s jednotkami jiných armád NATO a ty staré to často nedovedou. Takže by bylo dobré rychle vyřadit starou ruskou nebo sovětskou výzbroj a budovat obranný průmysl," vypočítává Babiš dál v knize O čem sním, když náhodou spím.

A teď aktuální Andrej Babiš v březnu 2025. "Já říkám, kdybyste prodali ty F-35, zkasírujete zálohy, ušetříte 350 miliard a budete mít část na to, aby skutečně armáda se dovybavila," řekl ve sněmovně.



S jeho slovy nesouhlasí Karel Řehka, náčelník generálního štábu. "Čím více informací k tomu máme, tím více se utvrzujeme v tom, že je to správné rozhodnutí," bránil před novináři nákup F-35 ve středu v Žatci, kde si armáda připomínala 26. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance.

Řehka: F-35 je jediná smysluplná varianta

"Že Evropa není schopná v současné době vyrobit letoun 5. generace, je prostě realita, tak to je," sumarizoval dále Řehka a dodal: "Jak z hlediska operačního a vojenského využití, tak ale i z hlediska ekonomické smysluplnosti je jediná možná a smysluplná varianta jít cestou letounu F-35." Kompletní přezbrojení a zavedení této americké technologie by mělo do roku 2035 vyjít na 150 miliard korun.



Fakt, že nyní Andrej Babiš otočil a jde proti rozhodnutím o modernizaci české armády, překvapuje i z jiného důvodu. Ve své další knize Sdílejte, než to zakážou!, kterou vydal před volbami v roce 2021 a v jejímž úvodu mimo jiné píše, že do sněmovny kandiduje naposledy, se vyznává z respektu k vojsku: "Naše armáda je pro nás životně důležitá a vážíme si jí. (…) Naši armádu ctím a obdivuju."

Deník Aktuálně.cz s dotazem oslovil i samotného Babiše. Ten ale na textovou zprávu týkající se změny jeho názorů na obranu a armádu neodpověděl.

