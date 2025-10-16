Je to ukazatel strachu. Nikdo neví, kam poroste, říká ekonom o rekordní ceně zlata

Je to tak, že se cena zlata zvyšuje v dobách nejistoty?
Je to tak. Někdy říkám, že cena zlata je funkcí strachu. Obvykle když hrozí válka nebo napětí, případně inflace, hodně investorů se obrací ke zlatu. A navíc se v posledních letech staly aktivními na trhu se zlatem i centrální banky, zvlášť ta čínská. Ale je to i Česká národní banka, která koupila do zásob 50 tun zlata.
Zmiňujete Čínu. Má na současné situaci podíl? Například kvůli obchodní válce s USA?
Víte, ona je to logická diverzifikace. Čína má obrovské přebytky obchodní bilance v podstatě s kýmkoliv, zvlášť se Spojenými státy. Čína má na výběr, jestli si za nahromaděné dolary koupí americké dluhopisy, nebo něco jiného. Takže když to částečně diverzifikuje do zlata, tak se tím chová naprosto logicky a správně.
A je za tím pouze diverzifikace, nebo roli hraje více faktorů?
Myslím, že je tam víc faktorů. Je tam minulá zkušenost s inflací, kdy zlato znovu získalo na atraktivitě a bylo znovu objevené pro část trhu, čili se ukázalo, že jeho cena nemá hranici. A proto začalo být součástí jako jeden z dílů portfolia velkých investorů.
Vybavujete si období, kdy by cena zlata poskočila jako nyní?
Tak nyní je rekordní, tak vysoko nikdy nebyla.
Mám spíš na mysli, zda už někdy cena takto dramaticky vyskočila.
Nemám před sebou graf, ale pamatuji si, že v době, kdy Česká národní banka vyprodávala své zlaté rezervy, což byl zhruba rok 98, tak se tenkrát cena držela a pak začala prudce narůstat. Byl to podobný vývoj, akorát na úplně jiných úrovních.
Zvedá se i cena stříbra. Má to stejné důvody jako u zlata?
Stříbro bylo zajímavé i v dobách, kdy zlato nikoho moc nezajímalo. Řekl bych tak, že to má hlubší příběh, protože stříbro má širší použití. Je to trochu složitější hra.
Má teď pro běžného člověka cenu kupovat zlato?
Tak hlavně nikdo neví, kam ta cena ještě vzroste, nebo jestli je toto maximum. Těžko hledat něco jako fundamentální cenu zlata. Není to jako u akcií, kdy si člověk dokáže spočítat, jak zisková je která společnost. U zlata je to jenom o poptávce a obavách. Je to součást portfolia - proč ne? Ale je to o každém z nás, kolik jsme ochotní spekulovat.
A nikdo zatím nemůže říct, zda cena dál poroste…
Ne, nemůže.