Brabec vyjednal pro životní prostředí navíc 250 milionů. Použije je na boj se suchem

Ministerstvo životního prostředí dostane oproti původnímu návrhu rozpočtu na příští rok 250 milionů korun navíc na boj se suchem. Tuto částku požadoval ministr Richard Brabec (ANO) na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Na boj se suchem a klimatickou změnou půjdou peníze v rámci stovek projektů Programu péče o krajinu, řekl po jednání Brabec. Rozpočet ministerstva by tak měl příští rok činit zhruba 6,24 miliardy bez evropských dotací, s nimi téměř 16 miliard korun.

Přidané peníze se budou investovat například do obnovy mokřadů, výsadby remízků a stromů a umělé infiltrace. Využije je i Česká geologická služba, která zkoumá stav podzemních vod.

Letos ministerstvo hospodaří s 6,26 miliardami bez evropských dotací, které činí 7,81 miliard, tedy celkově s více než 14 miliardami korun. Loni rozpočet činil 12,57 miliardy korun i se zdroji EU.

Brabec dodal, že ministerstvo ušetří oproti letošku deset procent na provozních a personálních nákladech. Podle Brabce jde o 70 milionů korun. Příští rok ministerstvo životního prostředí škrtne 161 pracovních míst, z toho 55 zaměstnanců přímo na svém úřadu.

Řešení sucha může stát stovky miliard, říká Brabec

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička v úterý upozornil, že stát vydává na boj proti suchu pouze jednotky miliard. Přitom by měl podle Skleničky na udržení vody v krajině dávat minimálně 25 miliard korun ročně. Pokračující sucho a nedostatek srážek by v budoucnu mohly podle propočtu vědců ovlivnit pokles českého HDP až o 1,6 procenta i více.

"Já se bráním této kritice, protože není úplně oprávněná, byť v řadě věcí s ním souhlasím. Nejsou to jednotky miliard ale desítky. Za posledních pět let jsme společně s ministerstvem zemědělství investovali z evropských i tuzemských zdrojů skoro 40 miliard korun do boje se suchem," reagoval Brabec. Sklenička má ale podle něj pravdu v tom, že další náklady v příštích letech mohou stovek miliard dosáhnout.

"Intenzivně už dnes v rámci Evropské komise vyjednáváme, aby významná část šla na boj se suchem, tedy posílení zdrojů vody a udržení vody v krajině. Nepochybně tam půjdou ale i peníze z dalších programů ministerstva zemědělství," dodal. Předpokládá, že výdaje na sucho v horizontu desítek let dosáhnou stovek miliard korun.