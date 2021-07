Bouřky lámaly stromy a zaplavovaly sklepy. Nejsilněji v západních a středních Čechách

Především západní a střední Čechy zasáhly v noci na středu silné bouřky s přívalovými dešti. Hasičské jednotky museli nejčastěji vyjíždět ke zlámaným a vyvráceným stromům. Kolem 9 tisíc odběratelů bez proudu evidovala ve středu ráno distribuční společnost ČEZ. Je to necelá polovina ve srovnání se situací v úterý večer, kdy byla situace nejhorší.

Nejvíce výjezdů měli středočeští hasiči, kteří za úterní večer a noc na středu zasahovali na 259 místech, převážně u spadlých stromů a dalších následků bouřky. Pomáhali také čerpat vodu ze sklepů a níže položených míst. Nejvyšší počet zásahů zaznamenali hasiči v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku. "Úplně nejhorší byla situace od 21:00 do 22:00, kdy za jednu hodinu operační středisko nabralo 111 událostí," uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Kolem půlnoci se situace zklidnila.

Kvůli popadaným větvím do trakčního vedení nejezdily v úterý večer přes hodinu vlaky mezi Karlštejnem a Berounem. Ve středu ráno zpozdily dopravu stromy spadlé na trať mezi Mladou Boleslaví a Jedlovou.

Hasiči v Ústeckém kraji měli kvůli bouřce přes 200 zásahů. V obci Kytlice například evakuovali 66 lidí z dětského tábora. V terénu v souvislosti s odstraňováním následků bouřky už nyní zůstává jen několik hasičů.

První zásahy tu měli hasiči na Chomutovsku kolem 20:00. Přívalový déšť pak postupoval přes Ústí nad Labem, Děčínsko a Litoměřicko dál na východ. Nejvíce práce měli hasiči zhruba do dvou hodin do středečního rána. Vyjížděli hlavně ke spadlým stromům a větvím a čerpali vodu z domovních prostor. V současnosti jsou ještě na deseti místech. V Žatci hasiči pomáhali osobě z auta uvězněného ve vodě. V Postoloprtech ze stodoly vyprošťovali exotická zvířata.

Hasiči v Plzeňském kraji měli kvůli noční bouřce zhruba 110 zásahů. Dva domky zasáhl blesk. Bouřka se přehnala přes všech sedm okresů kraje. "Do půlnoci jsme měli zhruba 100 zásahů, dalších devět ve středu. Z 90 procent šlo o popadané stromy do komunikací, ale padly také na přívěsný vozík před zahradou i na nějaké domky. Nikoho to ale nezranilo," uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Všechny blokované komunikace jsou nyní průjezdné.