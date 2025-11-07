Domácí

Zemanovi odstranili kus tlustého střeva, nález nebyl zhoubný

před 2 hodinami
Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález nebyl zhoubný. Zeman to řekl Blesku. Kvůli riziku krvácení zůstane ještě hospitalizovaný. Do nemocnice Zeman nastoupil v pondělí, operovaný byl ve středu.
Bývalý prezident Miloš Zeman. Archivní foto.
Bývalý prezident Miloš Zeman. Archivní foto. | Foto: Honza Mudra

"Objevili mi krvácející polyp v tlustém střevě. Proto se pan profesor Keil rozhodl k operaci, která byla složitá. Polyp mi odstranili, spolu s ním i kus střeva," sdělil Zeman. Server upozornil, že polyp sám o sobě nebezpečný není, ale pokud by se neodstranil, může se z něj časem stát zhoubný nádor. Po odstranění se vždy posílá na testy. "Naštěstí ten nález je nezhoubný, díky Bohu," řekl bývalý prezident.

V nemocnici bude ještě celý víkend. "Věřím, že mi lékaři dovolí, abych se za týden zúčastnil posledního rozloučení s kardinálem Dukou," dodal Zeman. Pohřeb kardinála Dominika Duky se uskuteční v sobotu 15. listopadu v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Zeman byl v Motole také v říjnu, kdy mu tamní lékaři akutně operovali absces na zádech. V nemocnici byl několikrát už během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 a rovněž po svém odchodu z čela země.

Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny. Lékaři to tehdy zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které ale blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj zdravotní sestry.

Loni v březnu se zase Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

 
