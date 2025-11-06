Zeman po další operaci zůstává v nemocnici. K jeho stavu promluvila i manželka Ivana

"Miloš je po zákroku, který se týkal zažívacího traktu. Důležité je, že vše proběhlo bez komplikací. Nyní je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře. V péči lékařů zůstane i v příštích dnech," uvedla podle Luboše Procházky bývalá první dáma Ivana Zemanová.
Miloš Zeman dnes v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal zažívacího traktu. Podle manželky Ivany Zemanové je stav bývalé hlavy státu po zákroku stabilizovaný. V péči lékařů zůstane exprezident po zbytek tohoto týdne.— Luboš Procházka (@LubosPro1) November 5, 2025
"Miloš je po zákroku, který se týkal… pic.twitter.com/Q8IgFigLCQ
"Je to plánované vyšetření, nejde o nic akutního. Věřím, že budu brzy doma," řekl bývalý prezident v pondělí deníku Blesk. Do nemocnice ho řidič přivezl v pondělních ranních hodinách v doprovodu ochranky. Jak dlouho v nemocnici zůstane, zatím není jasné.
Miloš Zeman už v neděli na svém facebookovém profilu uvedl, že v nedávné době absolvoval potřebný lékařský zákrok a že ho v nejbližších dnech ho čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Dále prohlásil, že se cítí lépe a že léčba pokračuje podle očekávání.
Zeman byl v nemocnici několikrát už během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 a rovněž po svém odchodu z čela země. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.
Lékaři to tehdy zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které ale blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj zdravotní sestry.
Loni v březnu se zase Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.