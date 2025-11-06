Domácí

Zeman po další operaci zůstává v nemocnici. K jeho stavu promluvila i manželka Ivana

Fabian Blažek ČTK Fabian Blažek, ČTK
před 19 minutami
Bývalý prezident Miloš Zeman je znovu v nemocnici. Ve středu měl prodělat operaci zažívacího traktu. Na síti X to napsal Luboš Procházka, ředitel Nakladatelství Olympia, které vydává Zemanovy knihy. Do nemocnice ho podle něj přišla navštívit i jeho manželka Ivana. Bývalý prezident byl přitom v péči lékařů i minulý týden kvůli akutní operaci zad.
Miloš Zeman.
Miloš Zeman. | Foto: Honza Mudra

"Miloš je po zákroku, který se týkal zažívacího traktu. Důležité je, že vše proběhlo bez komplikací. Nyní je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře. V péči lékařů zůstane i v příštích dnech," uvedla podle Luboše Procházky bývalá první dáma Ivana Zemanová.

"Je to plánované vyšetření, nejde o nic akutního. Věřím, že budu brzy doma," řekl bývalý prezident v pondělí deníku Blesk. Do nemocnice ho řidič přivezl v pondělních ranních hodinách v doprovodu ochranky. Jak dlouho v nemocnici zůstane, zatím není jasné. 

Miloš Zeman už v neděli na svém facebookovém profilu uvedl, že v nedávné době absolvoval potřebný lékařský zákrok a že ho v nejbližších dnech ho čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Dále prohlásil, že se cítí lépe a že léčba pokračuje podle očekávání.

Zeman byl v nemocnici několikrát už během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 a rovněž po svém odchodu z čela země. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři to tehdy zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které ale blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj zdravotní sestry.

Loni v březnu se zase Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah Miloš Zeman hospitalizace nemocnice operace prezident Přehled zpráv

