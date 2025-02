Příběhy bezdomovců, kteří dostali 100 tisíc korun. Někteří to dokázali opravdu rozjet

Když projekt New Leaf Česko rozdal loni v létě 40 lidem bez domova po 100 tisících korun, způsobilo to v Česku rozruch. Organizátorky dobročinného projektu Jana Hamplová a Melanie Zajacová věří, že nepodmíněná finanční pomoc pomůže lidem bez domova dostat se z ulice. Nyní přináší první příběhy obdarovaných bezdomovců: jak skončili bez střechy nad hlavou i k čemu peníze použili.

Padesátník P. je bez domova už druhým rokem. Přespává v noclehárnách, v létě občas venku. Dříve pracoval jako technik výtahů, měl manželku, dům i auto. V práci ale přišel k úrazu, který mu nebyl uznán jako pracovní. Rehabilitaci ještě uhradil z našetřených peněz, kvůli sešroubovanému rameni ale v původním zaměstnání nezvládl pokračovat.

Postupem času tak přišel o ženu, nemovitost i veškerý majetek. Našel si sice novou práci i s ubytováním jako údržbář, také té ale musel po několika letech nechat. Přišly totiž první epileptické záchvaty. S posledním zaměstnáním tak přišel i o stabilní bydlení.

Pan P. je již od loňského léta jedním z účastníků projektu New Leaf Česko, na kterém se podílejí také sociální pracovníci, kteří s lidmi bez domova pracují ve skupinkách. Čtyřicet bezdomovců v rámci projektu získalo jednorázovou a ničím nepodmíněnou finanční injekci sto tisíc korun. Blíže o projektu Aktuálně.cz informovalo už koncem minulého roku.

Mezi klienty, kteří peníze dostali, je i pan P., jehož cesta na ulici je podle finanční manažerky projektu Jany Hamplové typická. "Lidé často končí na ulici kvůli ztrátě práce. To vede k problémům ve vztahu. Ztráta vztahu a odluka od partnera přináší nutnost hledání nového bydlení, které je v tuzemsku drahé a špatně dostupné. A na řadu přichází různé berličky, například alkohol," popisuje finanční manažerka.

P. má problémy s alkoholem dlouhodobě, přestože se je několikrát snažil řešit. "Na dobrovolné léčbě byl víckrát. Případů upití se k smrti má v rodině několik. Nyní se ale stále občas napije," dodává Hamplová.

Podobně jako pan P. konzumuje alkohol většina bezdomovců, kteří se projektu účastní. Přesně jde o 77 procent z nich. "Může se to zdát jako mnoho a nahrává to předpokladu, že bezdomovci všechny peníze propijí. Alkohol podle průzkumů ale pije 80 procent Čechů a Češek. Lidé bez domova se tak celorepublikovému průměru nijak nevymykají," říká Hamplová.

Pan P. nyní aktivně hledá práci. Komplikuje mu to ale zranění, epilepsie, věk, exekuce a především fakt, že nemá stabilní zázemí, do kterého by se z práce mohl vracet. Ani ve snaze najít zaměstnání a bydlení se od ostatních lidí v projektu neliší. "Stabilní práci a bydlení chce drtivá většina našich klientů. Hlavní překážkou jsou podle nich ale chybějící finance. Což je důvod, proč jsme do projektu šli. Zda opravdu stačí především peníze, aby lidé na své situaci dokázali něco změnit, se dozvíme letos v létě," tvrdí Hamplová.

Obdarovaní bezdomovci plánují kariéry i hledají štěstí

Projekt New Leaf, který je zároveň koncipovaný jako výzkum, totiž průběžně sleduje osudy svých klientů i prostřednictvím dokumentu, který má vyjít příštím rokem. Za tvorbou časosběrného snímku stojí režisér Štěpán Pech, který momentálně natáčí s 23 lidmi bez domova - z nichž celkem 13 v projektu získalo oněch sto tisíc korun, dva získali "vlastního" sociálního pracovníka a osm peníze i pracovníka.

"Během dokumentu sleduju různé přístupy, jak lidé k získaným penězům přistupují," říká Pech. Mluví o skupině lidí, kteří jsou ambiciózní, mají rozpracovaný plán, jak svůj život s pomocí peněz změní.

"Další se zase soustředí na prožitky, které si chtějí splnit, co si chtějí koupit. Dokážou se opravdu rozjet, pořídit si, co si na ulici opravdu přáli," popisuje druhou skupinu režisér. Je ale zřejmé, že tento přístup nijak nesoudí, nevnímá jej jako horší nebo lepší než ambiciózní plánování. "Je hezké sledovat tu radost," dodává.

Právě štěstí totiž v životě na ulici podle režiséra zoufale chybí. "Po natáčení jsem často úplně fyzicky vyřízený, je mi zle, mám teploty a hledám způsob, jak si udržet odstup, abych vůbec mohl fungovat. O to víc obdivuji lidi, kteří v tomto prostředí fungují každodenně," sděluje Pech.

Průběžné výsledky Přesná data o tom, jak peníze z projektu lidé bez domova utratili, organizace ještě nezveřejnila. "V tuto chvíli lidé bez domova ještě neutratili všechny své peníze. Takže nemůžeme říct, za co utratili nejvíce peněz. Ale z předběžných dat víme, že nejčastěji utrácejí za jídlo, ubytování a věci pro sebe," uvádí projekt v jednom ze svých reportů. New Leaf Česko je sice v Evropě jediným programem svého druhu, vychází ale z obdobného experimentu, který proběhl v Kanadě. Výsledky tamějšího projektu zveřejňuje organizace na svém webu. Zapojení lidé strávili v průběhu roku méně dní v azylových domech, projekt tak přinesl úspory 186 tisíc korun na člověka. Na ulici pak lidé strávili o 99 dní méně a naopak o 55 dní více ve stabilním bydlení, na jehož zaplacení využilo peníze z 93 procent účastníků projektu. Lidé, kteří dostali finanční injekci, zároveň podle informací sociálních pracovníků nezvýšili své výdaje za alkohol, drogy nebo cigarety. Zdroj: Vojtěch Kadaňka

Oba tyto přístupy se rozhodl skloubit další z klientů. Autoři projektu o něm píšou jako o Umělci. "Na ulici se dostal právě tak trochu tím, že je umělec každým koutem své duše. Lidé v umělecké branži jsou totiž nejen v Česku často neustále ohrožení chudobou. Do hudby se zamiloval už jako kluk, pak přišla realita v podobě účtů, složenek a hypotéky," představuje Umělcův příběh Hamplová.

Umělec se proto se získanými penězi rozhodl vrátit k věcem, které mu přináší štěstí. "Štěstí vidí ve své hudbě, takže nás vlastně nepřekvapilo, když si pořídil skvělou kytaru. S tou si chce vydělávat hraním jako pouliční umělec," představuje další plány muže bez domova Hamplová.

Čistě cílevědomého plánu se chytla poslední z klientek, o jejímž osudu po daru Hamplová informuje. "Jedna žena bez domova se rozhodla svou situaci řešit pro nás nečekaně kreativně. Místo hledání zaměstnání se vrhla do podnikání," říká manažerka projektu. Žena nejdříve požádala sociálního pracovníka, aby jí pomohl obnovit si řidičský průkaz. Poté co dokument získala, přestala s organizací komunikovat.

"Znovu se ozvala až po několika týdnech. Pochlubila se, že si pořídila auto a jede na Moravu navštívit rodinný hrob," vypráví dál Hamplová. Cesta z Prahy na Moravu ale byla jen prvním krokem. Žena nyní žije v autě, bezpečnějším a pohodlnějším útočišti, než je ulice, a pracuje na tom, aby získala licenci na provozování taxi služby. Podnikáním se chystá postavit se na vlastní nohy.