"Tisíce aut, masakr." Bedřichov trápí nápory turistů, bojí se osudu "druhého Špindlu"

Bedřichov v Jizerských horách je známý jako ráj lyžařů i běžkařů. V posledních letech zde ale občas turisté místo lyžovačky stráví hodinu v zácpě. Dopravní situace se i přes opatření stále zhoršuje, uznává starosta. To navíc není jediná věc, která obec trápí. Většinu pozemků místního skiareálu skoupil developer a místní se obávají, že o sjezdovky přijdou.

Kam vyrazit poté, co v příštích týdnech v pátek odpoledne zazvoní dětem v českých školách zvonek a začnou jarní prázdniny? Nejedna rodina má jasno. Jizerské hory hlásí dost sněhu a "azuro" k tomu, proč si tedy nevyrazit na běžky nebo na sjezdovku. Třeba do Bedřichova, populárního lyžařského střediska, kde se tento víkend koná i slavný závod Jizerská 50.

Plán je to hezký. Jenže je pravděpodobné, že k rodinné idylce bude mít daleko. V posledních letech se to stává čím dál častěji: už v sousedním Rudolfově řidiči podle světelných tabulí zjistí, že volných parkovacích míst je v Bedřichově přesně nula.

A to je ještě ten lepší případ. "Když už to je kritické, tak se postaví policajti v Rudolfově a už nikoho nepouští," popisuje kousek od bedřichovského vleku Weber čtyřicátník Jan, který zde pronajímá apartmán.

Kolapsy dopravy nejsou v Bedřichově ničím výjimečným. Podle některých místních nastanou asi desetkrát do roka. Naposledy se tak stalo v sobotu 18. ledna. Policie na hodinu uzavřela vjezd do obce poté, co ji zcela zaplnila auta turistů. Někteří přitom nerespektovali pokyny policistů ani dopravní značení.

"Všichni se snaží dostat na centrální parkoviště. Všude vidí cedule, že tam je plno, ale stejně to jedou zkusit," popisuje například Dan Vyštejn. Ten pracuje ve Skiservisu Mára a má odsud dobrý výhled na hlavní silnici.

"Všem radíme - když je hezký víkend, je sníh a svítí slunce, tak sem už po desáté hodině nejezděte," doplňuje starosta Petr Holub (Starostové pro Liberecký kraj).

Sám říká, že situace s dopravou v Bedřichově je čím dál horší. Nebojí se ji nazvat overturismem - tímto slovem se označuje stav, kdy na určité místo proudí takové davy turistů, že je infrastruktura nedokáže pojmout a dochází ke konfliktům s místními obyvateli.

Velká zkouška čeká obec právě o víkendu, kdy se pojede Jizerská 50. Obec už dopředu oznámila, že příjezd do obce bude omezený. Velké akce tohoto typu ale nejsou problém, Bedřichov se na ně podle Holuba zvládá připravit, ví o nich dlouho dopředu a spokojení jsou i místní, kterým návštěvníci přinášejí peníze za jídlo a ubytování.

Problém leží jinde - právě v hezkých zimních víkendech nebo o jarních prázdninách. "Samozřejmě se nemůžete měsíc dopředu připravit na to, že v pátek vysvitne sluníčko a napadne sníh. To vám najednou do obce proudí tisíce aut," zdůrazňuje.

Na vině je podle něj, že mezi Čechy oproti minulosti přibylo aut a že roste obliba zimních sportů. "Profil Jizerek je nádherný. Pokud je sníh, tak je to tady lepší než v Alpách a jste tady z Prahy za hodinu. Takže nám sem o víkendu přijedou Liberečáci, Jablonečáci, do toho Pražáci, nějací Němci a pár Poláků a je to masakr," říká starosta Holub.

Liberecký kraj i obec v posledních letech investovaly desítky milionů do navigačního systému, který měl situaci zlepšit. Cedule dnes hned na několika místech ukazují, kolik na kterém parkovišti zbývá volných míst. Na první ukazatele přitom řidiči na cestě narazí už na výjezdech z Jablonce a Liberce, aby se mohli včas otočit. Dopravní situaci lze sledovat i online. A v případě nouze systém sám upozorní obec na to, že je oblast nutné uzavřít.

Jenže ani to spásu nepřineslo. "Co si budeme povídat. Pokud tady máme 2000 parkovacích míst a jede nám sem 3000 aut, tak ani takové opatření nepomůže," přiznává Holub. Upozorňuje ale na to, že krizová situace nastává jen výjimečně. Policisty obec povolávala od roku 2020 zhruba desetkrát.

Místní potvrzují, že přítomnost policistů v krizových situacích pomáhá. I tak ale neskrývají frustraci. "Ty silnice jsou ze středověku. Navíc řidiči neumí řídit, tak dva z deseti jsou dobří. Jezdí jako běsi," říká senior, který si nepřál být jmenován, sdělil ale, že si před několika lety koupil v Bedřichově chatu. "Čím dražší auta, tím častěji parkují tam, kde by neměla," komentuje Dan Vyštejn.

"Když chce přijet dcera, tak se musí prokazovat. Má bydliště v Liberci a nechtějí jí věřit, že je místní," doplňuje již zmíněný pronajímatel apartmánu Jan. Vzpomíná také na to, jak mu jednou v zácpě došla trpělivost a rozhodl se to "risknout" a předjet kolonu turistů v protisměru.

"Když mají místní tu smůlu a zůstanou v zácpě, tak musí prostě hodinu počkat, tak to je," říká na to starosta Holub. Dodává, že podle něj Bedřichov nepotřebuje více parkovacích míst. "Odmítám tady stavět nějaké parkovací domy, které budou stát desítky milionů, naplníte je dvacet dnů v roce a přivedete sem ještě více lidí, než je teď. Průchod přes stadion už je dnes i pět tisíc lidí denně. To už je za hranou," míní.

Doplňuje ale, že situace už se podle jeho názoru zhoršovat dál nebude. Zaprvé ani v Jizerských horách vlivem klimatické změny není tolik sněhu jako v minulosti. Loni se z tohoto důvodu dokonce ani nejela slavná Jizerská 50. Zadruhé se poptávce turistů přizpůsobují i další obce v oblasti a míst, odkud se dá vyrazit na lyže, tak přibývá.

Nechceme druhý Špindl, říkají místní

Ani Bedřichov ale není s rozvojem u konce. "Čecháčci se všichni zbláznili, je tady víc lidí jak stromů v lese. Nejsou to jen turisti. Přibylo i baráků, apartmánů, kam lidi jezdí na víkendy," pokračuje chatař, který si nepřál být jmenován, zatímco se za ním kýve hák jeřábu, který pracuje na stavbě apartmánového domu blízko středu města.

Právě zájem developerů o jizerskohorské středisko je další věc, která znervózňuje místní obyvatele. V posledním roce se hovoří zejména o skoupení většiny pozemků místního lyžařského areálu společností Niseko. Té je prodal současný provozovatel TJ Bižuterie, pro kterého byl provoz areálu ztrátový.

A místní lidé se obávají, že na místě sjezdovky developer vystaví apartmány, a obec tak přijde o jednu ze svých základních součástí. "Už teď se tady staví všechno možné. Je to tady takový menší Špindl," říká Dan Vyštejn v narážce na krkonošské lyžařské centrum, které se v posledních letech potýká s nadměrnou výstavbou apartmánů.

I z toho důvodu nechovají místní k zástupcům firmy Niseko velkou důvěru. "Na schůzi s občany v létě lidem řekli, že tady chtějí lyžování zachovat. Jak to dopadne, to je otázka," říká Jan. Podle obyvatel Bedřichova navíc zaměstnanci firmy v minulosti popisovali své plány s pozemky jen velmi nekonkrétně.

V prosinci už byl ale jednatel firmy Adam Kuchař konkrétnější. "Vedení obce jsme předestřeli plán, kde my vybudujeme v areálu kompletní nové zázemí - od gastra přes obchody a lyžařskou školku - všechno tak, aby vleky mohly nadále fungovat, a na pozemku, který bychom směnili s obcí, postavíme čtyři rodinné domy. Do budoucna plánujeme i novou moderní čtyřsedačkovou lanovku místo současných starých vleků a celkově se chceme na rozvoji a provozu areálu podílet," řekl v prosinci ČTK.

Starosta Holub říká, že obec v současnosti s developerem vyjednává, jasněji by mělo být v březnu. "Cílem obce je zachovat skiareál, nezastavět ho, najít řešení," uvádí. Nechtěl ale blíže komentovat, zda si myslí, že je developer skutečně nakloněný tomu se s obcí dohodnout a skiareál zachovat. "Nechal bych to teď bez komentáře. Tvrdí, že ano, ale nevím. Nemáme žádnou domluvu. Jestli se pochopíme, těžko říct," říká.

