Komplikace u superdávky: chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet dávky

Takzvaná superdávka nahrazuje čtyři dosavadní příspěvky. Lidé, kteří pobírají příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí či dětské přídavky, musí o peníze od státu požádat znovu do konce roku.
O superdávku zatím žádají spíš lidé, kteří jsou v systému noví, řekly ČTK Eva Vítová z centra pro sociálně znevýhodněné Celsuz Diecézní charity Brno a manažerka programu pro dospělé organizace IQ Roma Servis Denisa Fialíková. Dosavadní příjemci finanční pomoci od státu se podle nich zatím do žádostí o superdávku příliš neženou.
Zaměstnanci v poradnách se snaží žadatelům pomoci, ale chybí přesná metodika i kalkulačka pro výpočet nové dávky. "Část našich klientů nemá přistup k chytrým telefonům, nemají bankovní identitu ani identitu občana. Chybí nám hlavně kalkulačka, která by pomohla výši superdávky vypočítat přesněji," poznamenala Fialíková.
Vítová oceňuje, že úřad práce velkou část klientů pozval na konkrétní datum a úředník s nimi žádost vyplní. "Problém ale je, že k žádosti o superdávku chtějí znovu doložit všechny dokumenty, které už klienti dříve dokládali, když žádali o jednotlivé dávky. Všechna potvrzení si tam musejí opatřit znovu," konstatovala Vítová.
Elektronický systém Jenda je pro klienty na hranici gramotnosti velmi složitý. Sociální pracovníci navíc odhalili některá další úskalí. Do systému například není možné zadat jako doručovací adresu poštovní úřad.
Tuto možnost využívají lidé, kteří nemají vlastní stálou adresu a jsou k trvalému bydlišti hlášení na městském úřadě. "Klienti, kteří žijí v azylových domech, to mají o něco jednodušší, mohou nahlásit adresu azylového domu. Ale jak to bude fungovat u lidí, kteří schránku nemají, to netušíme," dodala Vítová.
Pracovníci poraden doufají, že se situace v následujících týdnech ustálí a jejich klienty se na superdávku podaří převést včas.