Babišovi se třásla ruka. Zjistil, že nemůže všechno, vzpomíná na klíčový moment Minář

Předvolební modely označují Andreje Babiše za jasného favorita nadcházejících voleb. Někdejší předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ale vynaložené úsilí za marnou snahu nepokládá. Ačkoliv to vypadalo nepravděpodobně, k volbám v roce 2021 nakonec zamířilo o 320 tisíc voličů víc. A právě díky tomu podle něj Babiš prohrál volby a nesestavil vládu.

Jsem za to rád, konstatuje Minář, který se dnes věnuje mimo jiné osobnímu koučinku. Jakkoliv je prý kritický i ke stávající vládě, kvituje, že Česká republika neměla při invazi Ruska na Ukrajinu v čele lavírujícího lídra.

Statisícové demonstrace Milionu chvilek pro demokracii se podle jeho informací tehdejšího premiéra skutečně dotýkaly. "Když byl na Zemi živitelce v Budějovicích a konfrontovali ho tam nějací místní aktivní občané, tak se mu pak třásla ruka s polévkou."

"Měli jsme zákulisní informace, že se s výměnou Marie Benešové (ministryně spravedlnosti 2019-2021) chystá i výměna nejvyššího státního zástupce. Že to je zkrátka snaha nějakým způsobem ovládnout justici," vzpomíná Minář. K výměně nejvyššího státního zástupce nakonec nedošlo - Babiš totiž podle něj tehdy zjistil, že si nemůže dovolit všechno.

V souvislosti s předvolebními průzkumy, které hnutí ANO stále favorizují, Minář uznává, že to Andrej Babiš dělá "strašně dobře". "Je tam skvělý marketing, řádově lepší než v jiných stranách," připomíná. A přidává ještě další faktory, které hrají Babišovi do karet: "Jde taky třeba o určitou personální slabost konkurence. Když lidé nezačnou vstupovat do politiky, tak budou vždycky vyhrávat dravci, kteří mají miliardy."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-11:09 Sešly by se ještě dnes statisíce protestujících proti Andreji Babišovi? Jak Mikuláše Mináře změnila éra organizování protestních akcí Milionu chvilek pro demokracii? Co se tehdy naučil? Jak vnímá vynaložené úsilí ve světle aktuálních volebních preferencí?

11:09-17:11 Ví, jak moc se Andreje Babiše akce Milionu chvilek pro demokracii dotýkaly? Jak si vysvětluje, že Babiš spoustu svých problémů a kauz ustál? Diví se, že se lidem nechce do politiky? Představuje podle něj Andrej Babiš stále nebezpečí pro demokracii?

17:11-25:07 Jak moc chce před letošními volbami burcovat proti populismu a extremismu? Jaké politické strany a hnutí v současnosti považuje za extremistické? Co by poradil lidem, zklamaným z mainstreamových politických stran?

Podívejte se na trailer na film Chvilky naděje, který teď promítají kina: