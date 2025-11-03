Babišovi hrozí, že ho zavřou. Je vidět, že nejsilnější jsou Motoristé, říká Vystrčil

Host Zuzany Tvarůžkové si prý dovede představit, že by Tomio Okamura sehrál úlohu v čele Poslanecké sněmovny docela dobře. Problém je ale v tom, že je šéf SPD dlouhodobě proti členství Česka v Evropské unii. Dochází tak prý k jasnému porušení slibu hnutí ANO ve smyslu směřování na Západ a posilování našeho členství v EU.
"Pokud máte dvě stě zvolených členů Poslanecké sněmovny - a z toho zřejmě zhruba 180 z nich chce, abychom byli členy Evropské unie a NATO -, tak nemá logiku a není správné, aby v čele těchto dvou set lidí byl člověk, který je proti Evropské unii a proti NATO."
Vystrčil se obává, že pokud mají občané věřit ve volby a ve volební sliby, nemůže se nic podobného dít. "Takhle přece nemůže normální země fungovat," konstatuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:13 Jak se podle Vystrčila musí změnit ODS? Co pro něj bylo po volbách největším zklamáním? Jak se dívá na vládu, kterou skládá Babiš? Co drží ANO, Motoristy a SPD pohromadě?
05:13-10:35 Je pro, aby byli Babiš a Okamura vydáni k trestnímu stíhání? Od koho může Babiš podporu pro nevydání očekávat? Jak se Vystrčil dívá na to, že do čela sněmovny má zamířit Okamura? Mohl by jako předseda sněmovny poškodit pozici České republiky?
10:35-15:18 Dá se tomu nějak zabránit? Zní podle něj výhrady opozice dostatečně nahlas? Má smysl, aby opozice vstupovala do jednání o vládě?
15:18-19:41 Jak silně se obává "zapletení se" s hnutím ANO? Nebude kvůli tomu opozice zbytečně pasivní? Nebylo předvolební "nikdy s Babišem" neprozřetelné a dá se slib vzít zpět?
19:41-25:54 Dovede si předseda Senátu představit jakoukoliv formu tolerance či tiché podpory vlády ANO? Co může Česko čekat, pokud bude vládnout koalice ANO-SPD-Motoristé? Jak se mu zamlouvá nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí? Co s tím může a má dělat prezident Petr Pavel?
25:54-30:45 Může vzniknout časová mezera, než Babiš věrohodně vysvětlí střet zájmů? Která z problematických nominací je pro něj méně stravitelná? Jak velký "restart" ODS potřebuje?
30:45-31:52 Měl Vystrčil kvůli "bitcoinové aféře" vztek na Pavla Blažka? Má jasno, koho by chtěl jako příštího předsedu ODS?