"Dejte Babišovi 50 procent a není co řešit." Na jednu otázku šéf ANO prostě neodpoví

"Já jsem se vás chtěl veřejně zeptat, jestli máte nějaké spojence," zeptal se Babiše senior, který za ním přišel po skončení mítinku v Lanžhotě, když se předseda ANO fotil s lidmi a rozdával podpisy.
"Spojence máme. Tady jsou spojenci," odpověděl Babiš a mávnul rukou na voliče, kteří se na něj a předsedkyni poslanců ANO Alenu Schillerovou přišli podívat. Tazatel se ale nechtěl s vyhýbavou odpovědí spokojit.
"Poslyšte, nedělajte si z toho pr..l," požádal ho vzápětí senior. Ale o moc víc se toho stejně nedozvěděl.
Babišova reakce, když se ho někdo zeptá, s kým chce v případě možného vítězství ve volbách vládnout, se opakuje. Zatím naposledy spolupráci s ním v úterý odmítli předsedové ODS Petr Fiala a STAN Vít Rakušan. A vládnout s ním nechtějí ani Piráti.
"Podívejte," pokračoval v reakci v Lanžhotě Babiš. "Tady je Aktuálně tečka cézet. A kdybych vám něco řekl, tak má hned titulek," řekl šéf ANO. Na doplňující dotaz Aktuálně.cz, s kým chce vlastně vládnout, sdělil to, co příznivcům zdůrazňuje na mítincích nejčastěji: "Odpověď je: Dejte Babišovi 50 procent a je to vyřízeno."
Spolupráce s SPD?
Samotný senior řekl, že za nejdůležitější ze všeho považuje, aby už nevládl současný kabinet s premiérem Petrem Fialou. Přitom dodal, že by mu nevadilo, kdyby Babiš vládl s SPD Tomia Okamury.
Tato možnost mimochodem zaznívá na mítincích Babiše poměrně často. Lidé se ho ptají, proč nechce vládnout s Okamurou. A mnohdy hned dodávají, že by si přáli, aby se dal právě s Okamurou dohromady. Taková situace se odehrála například letos v červnu na mítinku v Holýšově na Plzeňsku.
"Vím, že Tomio Okamura je svým způsobem mezek, se kterým se těžko jedná. Ale chci se zeptat, jestli je vůbec naděje, že byste spojili síly," sdělil mu jeden příznivec.
Babiš následně naznačil k SPD vstřícnost, když doslova řekl: "My nemáme s SPD asi úplně stejný program. Nemáme ale problém s referendem, chceme měnit EU k lepšímu… jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme na některé věci víceméně podobný názor," odpověděl Babiš.
A nakonec dodal: "Uvidíme. Neznám úplně detailně program SPD, je pravda, že máme společné názory na různé věci, na některé ale máme pohledy odlišné."
Později v reakci na tyto své výroky Aktuálně.cz řekl, že tím nechtěl v žádném případě říct, že zvažuje vládu s SPD. Občas mluví o tom, že by si dovedl představit vládu ANO, kterou by SPD či Stačilo! (pokud se dostanou do sněmovny) tolerovali za to, že by nominovali některé své odborníky.
Nedávno také prohlásil, že vylučuje možnost povolební spolupráce s nynějšími vládními stranami a Piráty.
Babiš nechce vystupovat z EU ani NATO
Jednou z hlavních překážek spolupráce ANO s SPD či Stačilo! je to, že obě uskupení prosazují referendum o vystoupení z EU a NATO. S tím, že by hlasovali pro odchod.
Babiš sice i na nynějších mítincích především EU ostře kritizuje, ale vždy hned dodá, že je proti vystoupení z EU i NATO. Nicméně není striktně proti tomu, aby poslanci přijali zákon o vyhlášení referenda. Není proto vyloučeno, že by se v případě vítězství ve volbách dohodl s SPD a případně Stačilo! na nějakém kompromisu.