Babiš zůstává jediným adeptem ANO na premiéra, řekl Havlíček

před 23 minutami
Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na pondělní vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vpravo) a místopředseda hnutí Karel Havlíček během předvolební kampaně
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš (vpravo) a místopředseda hnutí Karel Havlíček během předvolební kampaně | Foto: Reuters

Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

"Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš. Je předsedou strany, která jasně zvítězila, získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády. Jiná varianta nepřipadá v úvahu," citoval server Havlíčka. Střet zájmů Babiš podle něho vyřeší v souladu s českým i evropským právem.

Obdobně se vyslovila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. "Vyjádření pana prezidenta příliš nerozumím i z toho pohledu, že o střetu zájmů by se dalo hovořit až po jmenování Andreje Babiše a ten opakovaně řekl, že by to vše vyřešil v souladu s českými i evropskými zákony," řekla serveru.

Pavel dnes zdůraznil, že po Babišovi nechce vyřešení střetu zájmů do jmenování, ale pouze to, aby transparentně popsal způsob, jakým toho chce dosáhnout. Tak, aby ho mohla posoudit i veřejnost.

"Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. Myslím, že to ode mě veřejnost neočekává, rozhodně to neočekává ústava. V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů," řekl dnes prezident Radiožurnálu.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Schillerová pak v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedla, že Babiš při řešení udělá nevratné kroky, Agrofert ale neprodá.

Varianty řešení

Na jednání 5. října Babiš představil Pavlovi některé varianty řešení. Byl mezi nimi třeba prodej Agrofertu, převod na někoho z rodiny nebo převod do fondu.

"Já jsem mu tehdy řekl, ano, toto jsou varianty, které by vedly k odstranění střetu zájmů. Andrej Babiš to dnes vykládá jako souhlas s řešením, ale on mi pouze řekl varianty, neřekl mi, kterou z nich se vydá. Já tím pádem nemohu říct, jestli jsem s tím spokojen, nebo ne," sdělil dnes Pavel.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.

 
