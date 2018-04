Babiš míří na Hrad s plnou důvěrou svých poslanců, ANO chce i podruhé menšinovou vládu

před 1 hodinou

Pověří Miloš Zeman Andreje Babiše sestavením vlády i napodruhé? Dozvědět by se to měl premiér v demisi večer v Lánech. | Foto: Ludvík Hradilek

Poslanci hnutí ANO i přes spekulace o jiném kandidátovi potvrdili, že adeptem na příštího premiéra je pro ně znovu pouze Andrej Babiš. Prezidentu Zemanovi v úterý sdělí, že i napodruhé chce sestavit menšinový kabinet.

Praha - Andrej Babiš i po krachu koaličních vyjednávání stále zůstává jediným kandidátem hnutí ANO na příštího premiéra, shodli se poslanci na úterním jednání klubu.

"Vypadá to opravdu na menšinovou vládu," potvrdil redakci jeden z účastníků jednání. U koho se hnutí bude snažit získat podporu pro kabinet, se přitom poslanci přímo nedozvěděli. "Jednání s ostatními stranami jsme už vedli, další nebudou," dodal zdroj s tím, že se do hry znovu dostane možná podpora od SPD a komunistů.

Informace redakce částečně potvrdil i poslanec Aleš Juchelka. Na dotaz, zda ANO chce menšinovou vládu podporovanou SPD a komunisty, řekl, že klub o možných variantách příští vlády debatoval. "Variant jsme tam probírali několik a dokonce jsme o nich hlasovali. Zbytek bych nechal zatím bez komentáře. Uvidíme, co se dnes stane mezi panem premiérem a panem prezidentem," uvedl Juchelka.

To, že má Babiš stále stoprocentní podporu klubu, potvrdil i šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek: "Položil jsem klubu zásadní otázku, jestli má pan Babiš dál podporu. Podpora byla drtivá, jednoznačná. Hnutí ANO má na post premiéra od začátku jednoho kandidáta," řekl místopředseda ANO Faltýnek.

Podle informací Aktuálně.cz existuje možný scénář, podle kterého se vládní vyjednávání reálně posunou až po druhém neúspěšném pokusu. Pravomoc potřetí pověřit někoho sestavením vlády už totiž nemá prezident republiky, ale šéf Poslanecké sněmovny. V tomto případě Radek Vondráček z ANO. "Ten by pak mohl překvapit a jmenovat premiérem třeba Richarda Brabce. V takovém případě by se jednání o koalici odblokovala a Babiš by nevypadal jako ten, co prohrál," řekl pod podmínkou anonymity jeden z poslanců.

To, že se začíná o stávajícím místopředsedovi vlády a ministru pro životní prostředí v demisi Richardu Brabcovi stále více spekulovat, redakci potvrdilo několik představitelů hnutí.

Jenže předseda KSČM Vojtěch Filip je k možné vládní spolupráci s SPD kritický. Preferoval by spolupráci s jinými stranami. Pokud by takový názor na sjezdu komunistů 21.dubna převážil, mohl by mít Babiš problém získat hlasy komunistů.

"V politice platí, že nikdy neříkej nikdy, ale je to složitější na jednání. My jednáme s SPD o jedné věci, a to je referendum, ale tam zároveň jednáme i s piráty," řekl Filip. Na další otázku, co považuje na hnutí SPD za problém, dodal: "My jsme programově přece jen internacionální strana, máme velké mezinárodní kontakty. A mezinárodní kontakty SPD směřují spíše k Marine Le Pen a jiným stranám, které nám nekonvenují, pokud jde o lidská práva bez ohledu na sociální či etnický původ."