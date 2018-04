Živě: Chápeme rozhořčení studentů, že nechtějí slevu na cestu za horším vzděláním, říká Kalousek

Podle Bělobrádka by prezident Miloš Zeman mohl pověřit vyjednáváním o vládě někoho z opozice. "Opoziční strany, které nejsou radikální, mají 85 hlasů. Toto uskupení má více hlasů než hnutí ANO," řekl Bělobrádek s tím, že poslanci ANO by takovou menšinovou vládu mohli podpořit při hlasování o důvěře výměnou za to, že se do vládního programu dostanou některé priority z programu Babišova hnutí.