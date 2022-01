Kauza Pandora Papers: Černošice na Babiše nedosáhnou. Legální cesta není, píše vnitro

V případu možného přestupku bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) při transakcích v kauze Pandora Papers se české úřady dostaly do slepé uličky. Podle dostupných informací neexistuje způsob, jakým lze získat ze zahraničí potřebné dokumenty. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra pro Městský úřad v Černošicích, v jehož správním obvodu Babiš bydlí. Šéf hnutí ANO koupil ve Francii 16 nemovitostí.

Domy poblíž Azurového pobřeží pořídil Andrej Babiš v roce 2009 coby podnikatel. K transakci za 381 milionů korun využil služeb offshorových firem v Panamě, na Britských Panenských ostrovech, ve Spojených státech amerických a Monaku, přes které sám sobě půjčoval peníze. O kauze loni v říjnu informovalo mezinárodní sdružení investigativních novinářů, podílela se na ní i česká platforma Investigace.cz.

Černošický úřad po zveřejnění kauzy začal prověřovat možnost, zda se Babiš v souvislosti s transakcí nedopustil přestupku. Zmíněné firmy ani francouzské nemovitosti včetně vilového komplexu Chateau Bigaud neuvedl v povinném čestném prohlášení, v němž politici rozkrývají svůj majetek, příjmy a závazky před vstupem do politiky i během působení ve veřejné funkci. Sankce by činila až 50 tisíc korun.

Ke spuštění řízení o přestupku však musí mít černošičtí úředníci v rukou oficiální dokument, že společnosti či nemovitosti skutečně drží Babiš. Proto o pomoc při spojení se zahraničními úřady požádali během podzimu ministerstva spravedlnosti, zahraničí a vnitra. Jak už média včetně Aktuálně.cz upozornila, první dva resorty součinnost neposkytly. Podle zjištění Aktuálně.cz nyní obdobně reagovalo i vnitro.

Chybí klíčová dohoda

"V současnosti však mezinárodní smlouva o právní pomoci v oblasti řízení o přestupcích uzavřena není. (…) Z výše uvedeného plyne, že v současné době neexistuje legální možnost, jak v rámci právního styku s Monakem dožádat příslušné dokumenty potřebné pro prověření oznámení podezření ze spáchání přestupku podle zákona o střetu zájmů," zní klíčová pasáž odpovědi vnitra, kterou Aktuálně.cz získalo.

Ministerstvo vnitra, čerstvě řízené prvním místopředsedou vlády Vítem Rakušanem (STAN), odeslalo dopis Černošicím 21. prosince. Vedoucí odboru přestupků tamějšího úřadu Josef Sedláček už se s odpovědí resortu seznámil. "Dáme nějaké vyjádření na náš web. Kdybych odpovídal novinářům na dotazy, tak bych tu nedělal nic jiného," řekl Aktuálně.cz Sedláček v pondělí krátce po poledni.

Na webu se vyjádření objevilo o několik hodin později. Plyne z něj, že úřad se bude zabývat už jen zatajením poslední firmy ze schématu, SCP Bigaud se sídlem v Monaku, v Babišově čestném prohlášení. Jakým způsobem ovšem hodlá postupovat s ohledem na jasné stanovisko ministerstva vnitra o chybějícím právním nástroji, vyjádření neuvádí.

"Pokud se nepodaří získat příslušné dokumenty potřebné pro prověření tohoto oznámení, odpovědnost za tento přestupek zanikne dnem 1. 7. 2022," napsaly pouze Černošice k monacké firmě. Vedle toho uvedly, že v případě zbylých společností z karibské transakce svou aktivitu k prověření možného přestupku ukončily 22. prosince z důvodu promlčení.

Čestné prohlášení za rok 2020

Impulsem ke snaze černošických úředníků rozkrýt možný Babišův přestupek byl podnět hlavního analytika Pirátů Janusze Konieczného. Úředníky vyzval, aby zjistili, zda v Babišových čestných prohlášeních z minulých let neschází trojice jeho firem využitých pro karibsko-francouzskou transakci, případně výnosy z jejich činnosti.

Konieczného podnět Černošice postoupily ministerstvu spravedlnosti. Právě tento resort spravuje registr, kam se čestná prohlášení ukládají. Černošice si proto od něj slibovaly, že bude mít více možností ověřit stav majetku šéfa hnutí ANO v zahraničí. Podle obdržených poznatků od resortu by se pak úředníci z Černošic rozhodli, zda je namístě Babiše postihnout.

Co donutilo Černošice konat Městský úřad v Černošicích obdržel v reakci na kauzu Pandora Papers a účasti tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v ní podnět od analytika Pirátů Janusze Konieczného, který chtěl, aby úředníci prověřili následující: Zda Andrej Babiš vlastnil společnosti: Blakey Finance Limited registrovanou na Britských Panenských ostrovech (společnost rozpuštěná dne 22. 1. 2015), Boyne Holding L.L.C. se sídlem ve Washingtonu (společnost rozpuštěna dne 24. 7. 2018), SCP Bigaud se sídlem v Monaku (společnost zanikla v roce 2020 sloučením se společností I.M.O.D.I.M. z koncernu SynBiol)

registrovanou na Britských Panenských ostrovech (společnost rozpuštěná dne 22. 1. 2015), se sídlem ve Washingtonu (společnost rozpuštěna dne 24. 7. 2018), se sídlem v Monaku (společnost zanikla v roce 2020 sloučením se společností I.M.O.D.I.M. z koncernu SynBiol) Možný příjem Babiše z prodeje či akvizic z roku 2018, kdy společnost SCP Bigaud byla včleněna do koncernu SynBiol, jehož majetek je spravován ve svěřenských fondech veřejného funkcionáře.

Další příjmy týkající se působení struktury firem figurující v této kauze, případně v souvislosti s případnými daňovými úniky.

Příjmy v souvislosti s půjčkami, kdy Babiš své společnosti půjčku s 4% úrokem.

Ministerstvo však upozornilo, že do zahraničních databází nemá přístup. Prověřilo jen Babišovo čestné prohlášení za rok 2020, předchozími se nezabývalo. Podle zákona lze trestat přestupky, v tomto případě zamlčení údajů v přehledu majetku, pouze po dobu jednoho roku od jejich spáchání. Starší případy jsou promlčené. Resort v prohlášení za rok 2020 firmy či výnosy z karibské operace neobjevil.

"Ministerstvo spravedlnosti však s ohledem na (…) zákonné limity svého postupu nebylo způsobilé ověřit, zda tato absence je dána tím, že veřejný funkcionář údaje, na něž dopadala oznamovací povinnost, zamlčel, nebo tím, že v rozhodném období žádné skutečnosti, na něž by oznamovací povinnost dopadala, nenastaly," odepsal resort Černošicím v listopadu v dopisu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Smlouvy s Monakem aplikovat nelze

Podobně úředníci neuspěli s následnou prosbou na ministerstvu zahraničí. Žádost o součinnost přitom zúžili jen na to, zda se lze na základě možných mezinárodních dohod domáhat pomoci monackých úřadů podle správního práva. Přestupky spadají do této agendy. Důvodem bylo také to, že právě monacká Babišova firma z podezřelé finanční operace byla tou poslední, jež v roce 2020 stále existovala.

Černínský palác ještě 10. listopadu odpověděl, že žádná dvoustranná dohoda obou zemí umožňující spolupráci ve vyřízení přestupku neexistuje. Podle resortu navíc české právo nezná způsob, jak se zahraničím v takové věci navázat součinnost bez vzájemné smlouvy právní povahy.

"Stejně tak není známo, že by Česká republika a Monacké knížectví byly současně smluvními stranami mnohostranné úmluvy, na jejímž základě by bylo možné v této věci postupovat," uvedl ředitel mezinárodněprávního odboru ministerstva zahraničí Emil Ruffer v dopise, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Černínský palác odkázal Černošice na ministerstvo vnitra.

Jak stojí výše, ani tento resort nedokázal Černošicím vyhovět. Pouze uvedl, že s Monakem má Česko uzavřeny dvě dohody: o výměně informací v daňových záležitostech a o vydávání zločinců a pomoci v trestních věcech. "Ani jednu z těchto úmluv však nelze aplikovat ve věci dožádání v přestupkovém řízení," odepsal ředitel odboru všeobecné správy vnitra Petr Voříšek.

NCOZ a daně ve Francii

Vzájemná pomoc v trestních věcech však může sloužit k objasnění kauzy v policejní linii. Ostatně jak v reakci na kauzu Pandora Papers oznámila policie, zabývá se jí Národní centrála proti organizovanému zločinu. "Bude ve věci konat, a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů České republiky, kteří jsou v této ‚kauze‘ uvedeni," uvedla v říjnu.

V kauze Pandora Papers se objevilo na 400 lidí z celého světa. Jsou mezi nimi bývalý britský ministerský předseda Tony Blair, kolumbijská zpěvačka Shakira nebo německá modelka Claudia Schifferová. Vedle Babiše je to i několik dalších Čechů z politicko-podnikatelského prostředí.

"Realitní kancelář mi doporučila to koupit přes advokáta. Není to nic nelegálního," komentoval operaci Babiš. Připustil ale, že coby aktivní politik by takto nepostupoval. Podle vlastních slov do karibské struktury firem poslal řádně zdaněné peníze. Několik expertů však Aktuálně.cz řeklo, že účelem řešení zvoleného Babišem bylo uniknout daňové povinnosti právě ve Francii.