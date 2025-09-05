Domácí

Nejen lepší důchody či vyšší mzdy. Tématem voleb je překvapivě ještě něco jiného

před 54 minutami
Nejdříve objednávka zabití psa přítelkyně exmanžela, teď dva mrtví dalmatinové. Vypadá to, že domácí mazlíčci hýbou předvolební kampaní a české lásky ke zvířatům si všímá i opozice. Volební program hnutí ANO slibuje kastrační programy pro toulavé kočky, Motoristé zase moderní technologie zajišťující zvířatům lepší podmínky. SPD i Stačilo! se k přísnější ochraně zvířat také hlasitě hlásí.
Andrej Babiš a jeho trpasličí pudl Izzy.
Andrej Babiš a jeho trpasličí pudl Izzy.

Poslanec Jiří Kobza (dříve SPD, nyní Stačilo!) čelí kritice a policejnímu vyšetřování kvůli loňskému úmrtí jeho dvou psů - dalmatinů. Ti za nevyjasněných okolností zemřeli v autě. Informaci přinesl server SeznamZprávy

"Smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi kvůli mojí poslanecké práci rozpadla. Bohužel došlo k tomu, že při odjezdu z domu, aby psi neutekli, protože v okolí háraly fenky, jsem je zavřel do odstaveného auta," vysvětluje v příspěvku na Facebooku poslanec Jiří Kobza, co předcházelo smrti jeho dvou psů.

Proč je nezavřel do domu nebo jak dlouho psi v autě čekali, už nepíše. Na incident reagovala lídryně středočeské kandidátky Stačilo! Jana Bobošíková, která kolegu vyzvala k odstoupení z kandidátní listiny a uvedla, že Kobzovo chování je přímo v rozporu se závazkem uskupení k větší ochraně zvířat. Jiří Kobza přitom v roce 2018 paradoxně patřil mezi poslance, kterým se podařilo protlačit novelu o zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Na webových stránkách Stačilo! se ale zatím voliči k žádným konkrétnějším programovým bodům "neproklikají". Zveřejněný program má jen devět červenočerných "okýnek" s volebními hesly, jako je "spravedlivý důchod" či "páteř státu nesmí být předmětem spekulací". O ochraně zvířat tam není ani slovo, více se nedá najít ani v politické deklaraci uskupení.

Kastrační programy pro kočky

Naopak hnutí ANO zařadilo zlepšení ochrany zvířat už na třetí stranu programu, kde ji vyzdvihuje sám předseda hnutí Andrej Babiš. Více se jí pak věnují na stránce 26: "Zpřísníme tresty za nelegální množení psů a koček, posílíme kapacity policie a zajistíme její účast při kontrolách množíren. Podpoříme také kastrační programy pro toulavé kočky, obce na ně dostanou finanční pomoc."

Podle spolku KasProCats žije v Česku až 35 tisíc toulavých koček. Často žijí v zuboženém stavu a pomoct se jim snaží neziskové spolky. Právě ty loni iniciovaly petici za to, aby se do jejich nekontrolovatelného množení vložila i vláda a zavedla povinné kastrace. Obce na ně často nemají peníze.

Ochrana zvířat je u hnutí ANO letos trochu citlivé téma. Před několika týdny přišel server SeznamZprávy s tím, že poslankyně Margita Balaštíková (ANO) si zadala velmi netradiční objednávku. Chtěla nechat zabít psa přítelkyně svého exmanžela. V zemi, kde každý třetí člověk považuje psa za člena rodiny, musela Balaštíková své místo na kandidátce opustit a pozastavila i členství ve straně.

Česko - velmoc pejskařů

Opoziční SPD zveřejnila k nadcházejícím volbách "Volební desatero". Text je strohý a otázka ochrany zvířat v něm není. Předseda SPD Tomio Okamura se k tématu ale hlasitě hlásí. Nedávno v pořadu CNN Prima News prohlásil: "My v SPD milujeme zvířata a jsme na to ("týrání" - pozn. red.) opravdu hákliví."

Ani Motoristé na zvířata nezapomněli a v programu slibují investice do modernějších technologií, které jim zajistí dobré životní podmínky. Hnutí Starostové a nezávislí přímo v programu zpřísnění ochrany zvířat explicitně nemají. Stejně tak odstavec o ochraně zvířat chybí i u koalice Spolu a Pirátů.

V poměru na obyvatele patří Česko ke světové špičce v počtu domácích mazlíčků. V domácnostech žije kolem dvou a půl milionu psů a přibližně 1,3 milionu koček. 

 
