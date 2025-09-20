Absurdní opilecká jízda. Řidička bourala všude, kde mohla, pak překvapila policii

Záběry, které tento týden zveřejnila policie, mluví za vše. Bezpečnostní kamery totiž ve večerních hodinách zachytily vozidlo značky Ford Mondeo, jehož nebezpečná jízda překvapila i strážce zákona.
"Při jízdě z ulice Volovnice směrem do ulice Raisova nezvládla průjezd kruhovým objezdem, kde poškodila dopravní značení. Následně pokračovala k dalšímu kruhovému objezdu u Čedoku, kde opět narazila do značení," popsala sled událostí mluvčí královéhradecké policejní centrály Karolína Macháčková.
Ani na přímém úseku opilá řidička nezvládla řízení - vyjela mimo vozovku a čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení. Vozidlo zůstalo stát kvůli utrženému levému přednímu kolu. Tím to však neskončilo.
"Na místě byla řidička vyzvána policisty k provedení dechové zkoušky, kterou však nebyla schopna vykonat. Souhlasila s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve. Následný laboratorní rozbor prokázal přítomnost 1,54 promile alkoholu v krvi," doplnila Macháčková.
Škoda přes 100 tisíc korun
Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Celková způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku 110 tisíc korun, tedy včetně poškození vozidla, dopravního značení a sloupu veřejného osvětlení.
Policisté nezjistili na vozidle žádnou technickou závadu, která by nebezpečnou jízdu aspoň částečně omlouvala. "V případě prokázání viny hrozí podezřelé řidičce trest odnětí svobody až na tři roky," uzavřela mluvčí.