Domácí

Absurdní opilecká jízda. Řidička bourala všude, kde mohla, pak překvapila policii

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Náchodští policisté se nestačili divit, co všechno dokázala opilá řidička způsobit za volantem svého vozidla. Šedesátiletá žena nejprve nezvládla průjezd kruhovým objezdem a poškodila dopravní značení. Podobný scénář se odehrál i na rovince, kde pak ve finále narazila do sloupu veřejného osvětlení. Když se měla podrobit dechové zkoušce, nedokázala přítomným policistům ani nadýchat.
policie, řidička, krimi, řízení v opilosti, alkohol, Hradec Králové
policie, řidička, krimi, řízení v opilosti, alkohol, Hradec Králové
policie, řidička, krimi, řízení v opilosti, alkohol, Hradec Králové
policie, řidička, krimi, řízení v opilosti, alkohol, Hradec Králové
policie, řidička, krimi, řízení v opilosti, alkohol, Hradec Králové Zobrazit 5 fotografií

Záběry, které tento týden zveřejnila policie, mluví za vše. Bezpečnostní kamery totiž ve večerních hodinách zachytily vozidlo značky Ford Mondeo, jehož nebezpečná jízda překvapila i strážce zákona.

"Při jízdě z ulice Volovnice směrem do ulice Raisova nezvládla průjezd kruhovým objezdem, kde poškodila dopravní značení. Následně pokračovala k dalšímu kruhovému objezdu u Čedoku, kde opět narazila do značení," popsala sled událostí mluvčí královéhradecké policejní centrály Karolína Macháčková.

Náchodští policisté se nestačili divit, co všechno dokázala opilá řidička způsobit za volantem svého vozidla. | Video: KŘP Královéhradeckého kraje, Policie ČR

Ani na přímém úseku opilá řidička nezvládla řízení - vyjela mimo vozovku a čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení. Vozidlo zůstalo stát kvůli utrženému levému přednímu kolu. Tím to však neskončilo.

"Na místě byla řidička vyzvána policisty k provedení dechové zkoušky, kterou však nebyla schopna vykonat. Souhlasila s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve. Následný laboratorní rozbor prokázal přítomnost 1,54 promile alkoholu v krvi," doplnila Macháčková.

Škoda přes 100 tisíc korun

Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Celková způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku 110 tisíc korun, tedy včetně poškození vozidla, dopravního značení a sloupu veřejného osvětlení.

Policisté nezjistili na vozidle žádnou technickou závadu, která by nebezpečnou jízdu aspoň částečně omlouvala. "V případě prokázání viny hrozí podezřelé řidičce trest odnětí svobody až na tři roky," uzavřela mluvčí.

 
Mohlo by vás zajímat

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Badatelé odhalili tajemství magického rožmberského prstenu. Chtěl ho i Hitler

Badatelé odhalili tajemství magického rožmberského prstenu. Chtěl ho i Hitler

Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů

Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi policie Královéhradecký kraj Policie ČR Náchod opilost řízení v opilosti

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Sparta - Plzeň 0:0. Gól Viktorie neplatí kvůli ofsajdu

ŽIVĚ
Sparta - Plzeň 0:0. Gól Viktorie neplatí kvůli ofsajdu

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
před 47 minutami
Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní důchodci nebudou mít méně než 9800 korun, odpovídá to pětině průměrné mzdy.
před 56 minutami
Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

"Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů," uvedly úřady.
před 1 hodinou
Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Hradec Králové zvítězil 2:1 ve Zlíně. Olomouc remizovala 0:0 s Teplicemi a Pardubice 1:1 se Slováckem.
před 1 hodinou
Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Jde o další krok ve snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat kontrolu nad tamními vysokými školami.
před 1 hodinou
Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Rekord červených vlajek. Kvalifikace formule 1 musela být dokonce šestkrát přerušena

Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu vyhrál úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.
před 1 hodinou
Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Raperské trio vyvolalo kontroverze i v Česku, kde proti jeho účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí.
Další zprávy