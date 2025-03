Volební model Aktuálně: Bez populistů příští vládu nikdo nesestaví

Stranám současné vládní koalice hrozí, že po podzimních volbách ztratí v parlamentu 34 křesel. O vstup do sněmovny budou bojovat komunisté i Motoristé, naznačuje aktuální volební model Aktuálně, který je postaven na čerstvých průzkumech renomovaných agentur.

Hegemonii hnutí ANO s 34,4 procenta hlasů a očekávaným ziskem 85 poslaneckých křesel nikdo neohrožuje. O to dramatičtější je balancování koalice Stačilo a Motoristů těsně nad pětiprocentní hranicí. Právě to bude mít zásadní vliv jak na složení budoucí Poslanecké sněmovny, tak na koaliční potenciál politického projektu Andreje Babiše.

Pokud by se volby konaly dnes, současná vládní koalice Spolu a Starostů by získala pouze 70 mandátů, předpovídá volební model Aktuálně.cz. Případné spojení s 11 pirátskými poslanci by jí tak k sestavení většinového kabinetu nestačilo. Naopak hnutí ANO by k převaze stačil i jeden koaliční partner, s SPD by se mohlo opírat o 102 poslanců.

Znejistění voličů TOP 09

Víkendový průzkum agentury STEM pro televizi CNN Prima News ukázal i přesun voličských sympatií mezi stranami současné vládní koalice. Spolu podle něj oslabilo o 2,3 procentního bodu. Podle STEM může být příčinou oznámení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že ve volbách nebude obhajovat svůj mandát.

"Bude důležité sledovat, jestli se v dalších modelech potvrdí znejistění části voličské základny Spolu. Průběžný nárůst zaznamenalo v únoru hnutí STAN. Hnutí se daří získat pozornost části méně rozhodnutých voličů, kteří dosud preferovali Spolu, Piráty nebo váhali nad účastí," uvedli autoři průzkumu.

Nejnovější průzkum agentury Ipsos však tento přesun nepotvrdil. Podle něj dělí koalici Spolu na druhém místě od třetích Starostů celých deset procentních bodů. Zato kolem pětiprocentní hranice je podle Ipsosu těsno, komunisté i Motoristé by se ziskem 4,8 procenta zůstali za branami sněmovny.

Jak volební model Aktuálně počítá

Volební model Aktuálně.cz patří stejně jako například projekt Mandáty.cz mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu volební model Aktuálně.cz přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do volebního modelu Aktuálně byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: