Osobní a nevkusné útoky. Analytička popisuje hlubší souvislosti konce Pekarové

"Aktuální fungování sněmovny už ženy, ale ani muži nedovedou skloubit s normálním životem," říká analytička z neziskové organizace Fórum 50 % Veronika Šprincová k tomu, proč ženy odcházejí z politiky. Přispívají k tomu i necitlivé reakce v online prostoru. "U žen je to častěji spojeno s osobními útoky. Jsou zaměřené na konkrétní političku, ne na vládu nebo politickou stranu," doplňuje.

Útoky na političky většinou nesouvisí s jejich politickým názorem, lidé na sociálních sítích se negativně vyjadřují k jejich osobnímu životu a třeba i k jejich vzhledu. "Pokud ženy v politice nemají děti, tak na ně často lidi kvůli tomu útočí. To je podle mého názoru hodně daleko za hranou nějaké racionální politické diskuse. Je legitimní kritizovat konkrétní ženy za jejich politické kroky, ale nemělo by se řešit to, co s politickou prací nesouvisí," vysvětluje Šprincová.

Minulý týden oznámila konec v politice ze zdravotních důvodů předsedkyně TOP 09 a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Její oznámení vyvolalo poměrně necitlivé a nevkusné reakce. "Ta intenzita reakcí mě bohužel nepřekvapila," říká analytička z neziskové organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice.

Silnější útoky na ženy v politice jsou podle Šprincové globálním fenoménem. "Nevyhýbá se to žádné zemi. Třeba ze studie NATO z roku 2021, která se zaměřila na vládu Sanny Marin ve Finsku, vyšlo, že ženy v politice jsou opravdu větším terčem kritiky než muži," popisuje analytička.

Kromě útoků je podle ní problém i v tom, že ženy, ale už i muži nedokážou skloubit práci v politice s osobním životem, a proto z politiky odcházejí. "Ta nepředvídatelnost jednání ve sněmovně a ty nenávistné projevy v tom online prostoru pak političkám za to nestojí. Ženy často řeší ten faktor zdraví, kdežto muži jdou často za hranu. Pak narazí na limit svého zdraví ještě ve funkci," říká Šprincová s tím, že by se mělo více apelovat na to, aby političky a politici mysleli na sebe a své zdraví.

Proč není zdravé, když v politice zůstávají jen lidé, kteří mají opravdu "hroší kůži"? Měly by být političky připravené na negativní reakce a brát je jako "normální", když veřejně vystupují? Reagovali politici a média na útoky vůči Markétě Pekarové Adamové dostatečně? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.