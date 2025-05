Nedostalo se vaše dítě na střední? Přinášíme seznam volných míst pro druhé kolo

Žákům, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy, i jejich rodičům začíná další kolo stresu. Ředitelé škol oznámili, kolik mají volných míst pro druhé kolo přijímaček. Do pondělí 26. května mohou žáci podávat přihlášky, na výběr mají celkem 24 tisíc volných míst. Datová redakce Aktuálně.cz přináší na základě dat systému DiPSy kompletní seznam všech škol s volnou kapacitou.

Žáci se mohou stejně jako v prvním kole hlásit na dva obory s talentovou zkouškou a tři bez ní. O přijetí budou v případě maturitních oborů školy rozhodovat na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. "Pokud se uchazeč v prvním kole nehlásil na žádný obor, kde se konala jednotná přijímací zkouška, tak teď tak nemůže učinit," připomněla ředitelka státní organizace Cermat Barbora Rosůlková.

Školní a talentové přijímací zkoušky se budou v druhém kole konat mezi 9. a 12. červnem. Zda byli uchazeči úspěšní, se dozvědí 24. června.

Celkově je v Česku ještě 14 tisíc míst na maturitních oborech a necelých 10 tisíc na těch nematuritních. Nejvíc jich je na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Málo jich naopak nabízí víceletá gymnázia. Šestiletá a osmiletá mají neobsazených pouze 272 míst.

V Praze, kde byla úspěšnost uchazečů o víceletá gymnázia i čtyřleté a kratší obory v prvním kole nejnižší, je nyní volná necelá tisícovka míst na středních školách, které zřizuje kraj. I se soukromými středními školami se toto číslo vyšplhá téměř na čtyři tisíce.

Například Střední škola obchodní na Vinohradech v Praze nabízí do druhého kola 40 míst v ekonomickém lyceu. Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha nabízí v oboru čtyřletého gymnázia 11 míst.

V prvním kole bylo letos přijato 94 procent uchazečů, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. "Je to asi o procento více než v minulém roce," okomentoval to ministr školství Mikuláš Bek. Asi 6400 deváťáků se v prvním kole na vysněnou školu nedostalo. Vyplývá to z dat na webu ministerstva školství. Celkem se letos na střední školu hlásilo téměř 160 tisíc dětí.