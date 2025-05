Odvolání už nestačí. Co dělat, když se dítě nedostane na žádnou střední školu?

Letos poprvé není možné spoléhat se u přijímacích zkoušek na odvolání. Neúspěšný uchazeč se "nad čáru" už nejspíš nedostane. Všechna místa na školách zaplní algoritmus podle výsledků testů a priorit v přihláškách. Šanci může nabídnout druhé kolo, ale jen tam, kde zbyla volná místa. Podání přihlášky i odvolání mají pevné lhůty, které je třeba znát.

Pokud se dítě v minulých letech nedostalo ani na jednu ze škol, kam podalo přihlášku, spoléhalo se často na odvolání. Uchazeči "pod čarou" měli šanci, že jakmile některé děti zvolí jinou školu a místa se uvolní, škola je nakonec přijme. Takový postup systém nově nepřipouští. Od letošního roku přiděluje místa automatizovaný algoritmus na základě preferencí uvedených v přihlášce.

15. května už tedy budou všechna místa zaplněna. Přesto odvolání úplně nezaniklo. Lze ho podat v případě pochybení v průběhu řízení, například pokud byla chybně započítána známka nebo body. Rodiče musí odvolání doručit řediteli konkrétní školy do 18. května. Podává se mimo systém DiPSy a dále ho posuzuje krajský úřad nebo pražský magistrát.

Důležité termíny Zda se dítě na školu dostalo v prvním kole, se dozví 15. května na portálu DiPSy.

na portálu DiPSy. 19. května se v portálu DiPSy objeví kompletní seznam škol, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení.

se v portálu DiPSy objeví kompletní seznam škol, které vypisují druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášku do druhého kola mohou děti s rodiči podávat do 26. května .

. Školní zkoušky ve druhém kole se musí odehrát od 9. do 12. června . Ředitelé si termín určují sami.

. Ředitelé si termín určují sami. Výsledky druhého kola zveřejní ředitelé škol 24. června.

Buďte dětem oporou a učte je zvládat stres

Po zkouškách nehodnoťte výkon hned, radí psycholožka Šárka Miková. Dítě možná zažije vlnu emocí, ale to neříká nic o tom, jak skutečně dopadlo. "Nejlepší, co můžete udělat, je naslouchat, nehodnotit, nezesměšňovat a neodmítat pocity. A až emoce opadnou, můžete se společně domluvit, co dál," doporučuje.

Pokud přijímačky nevyjdou, je podle psycholožky důležité nevytahovat věty typu "já jsem ti to říkal/a". Dítě už i bez toho prožívá velké zklamání. Spíš hledejte další možnosti: odvolání, jinou školu, přípravu na druhý pokus. Klíčové je podle psycholožky dodat naději a ukázat, že to není konec světa.

Přestože mají jednotné testy u maturitních oborů zásadní váhu, většina škol nezohledňuje pouze jejich výsledek. Body často přičítají i za studijní průměr nebo za vlastní školní testy. I když dítě získá méně bodů, než kolik bývalo běžné v předchozích letech, nemusí to znamenat neúspěch. Letos mohly být testy překvapivé pro mnoho uchazečů, kteří mohli udělat podobné chyby - rozhodující tak budou až konkrétní výsledky a srovnání v rámci daného ročníku.

Druhé kolo jako druhá šance. Ale jen někde

Kdo se v prvním kole na žádnou školu nedostal, má stále možnost zkusit druhé kolo přijímacího řízení. Není ale automatické - vypisují ho jen ty školy, které mají po prvním kole volná místa. Jejich seznam bude zveřejněn 19. května v systému DiPSy.

Uchazeči si mohou podat až tři přihlášky na běžné obory a dvě na školy s talentovou zkouškou. Uzávěrka je 26. května. Při podávání přihlášek je důležité zkontrolovat formu studia - některé školy nabízejí i dálkové či distanční studium, které ale neudržuje status studenta.

Také ve druhém kole platí pravidlo priorit: pořadí uvedené v přihlášce rozhoduje o tom, na kterou školu nebo obor bude uchazeč přijat. U víceletých gymnázií se však s druhým kolem téměř nepočítá - zájem výrazně převyšuje kapacity.

Na osmiletá gymnázia se hlásí téměř dvojnásobek dětí oproti počtu míst a u šestiletých je převis ještě vyšší. Ve druhém kole se loni dostalo na víceleté gymnázium jen asi 300 dětí. Výsledkem bývá, že neúspěšní uchazeči zůstávají na své základní škole a zkouší to znovu o rok později.

V druhém kole si školy dělají vlastní testy

Do druhého kola si uchazeči přinášejí bodové výsledky z dubnových jednotných přijímacích zkoušek - znovu už centrální testy psát nebudou. Některé školy si však mohou v druhém kole nastavit vlastní podmínky: například školní testy, motivační pohovory nebo jiný typ výběrového řízení.

Tyto školní zkoušky se konají mezi 9. a 12. červnem, přesné datum stanoví ředitel konkrétní školy. Při podávání přihlášek je proto důležité ověřit si, že se termíny jednotlivých škol nepřekrývají. V minulosti to žákům často způsobovalo komplikace.

Žáci, kteří centrální testy nepsali vůbec (například kvůli volbě nematuritních oborů), se mohou hlásit jen tam, kde se jednotná přijímací zkouška nevyžaduje. Tedy na výuční obory nebo obory s talentovou zkouškou.

Nechcete nastoupit? Vzdejte se přijetí

Pokud bylo dítě přijato na školu, kam nakonec nastoupit nechce, může se svého přijetí vzdát. Udělat tak ale musí do 21. května 2025. Tím se formálně zříká výsledku prvního kola a získává možnost podat přihlášku do kola druhého.

Důležité je vědět, že takto uvolněné místo se automaticky nikomu jinému nepřidělí. Škola ho může nabídnout až v rámci druhého kola. Posuny "nad čáru" už systém neumožňuje.

Tip: Na vysněnou školu se dítě může hlásit znovu další rok, i když mezitím nastoupí na jinou školu. Musí ale znovu absolvovat celé přijímací řízení včetně jednotných testů.